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05 февраля 2021, 09:29 226

В "Слуге народа" считают, что полузамороженное состояние КСУ - это хорошо

05 февраля 2021, 09:29 226
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Судьи, таким образом, перестали "вредить Украине"
Фото: из открытых источников
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что, то состояние, в котором сейчас находится Конституционный суд, не позволяет вредить Украине.

Как передает RegioNews, об этом Корниенко заявил в интервью для российского издания "Медуза".

Сейчас КС в полузамороженном состоянии – и это хорошо. Потому что решения, которые он принимал, были политически мотивированы и вряд ли полезны для страны... Главное, что он перестал вредить Украине", - отметил Корниенко.

Также глава партии считает, что Конституционный суд мог отменить все реформы, которые, в частности, были международными обязательствами Украины. Корниенко отметил, что сейчас "Слуга народа" работает над серией законопроектов, которые ограничат КС в возможности принимать политические решения.

В то же время он не исключает того, что контроль над Конституционным судом со стороны власти "является жизненно необходимым", поскольку тот "работает не на народ, а на бизнесменов".

Напомним 27 октября КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАЗК и ход более 100 уголовных производств.

28 декабря председателю Конституционного суда Украины Александру Тупицкому было сообщено о подозрении в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

29 декабря Зеленский отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца.

Александр Корниенко Слуга народа партия фракция КСУ закон

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