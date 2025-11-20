07:46  20 ноября
5 лет за самовольное оставление службы: приговор женщине на Харьковщине
Оккупанты в Крыму готовят мобилизованных и силовиков к руководящим должностям – ЦНС
На Закарпатье спасли мужчину, который четыре дня бродил в горах
Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
Диверсия безразличия: как топы, бизнес и звезды подрывают оборону страны

Больше всего, что мне противно в этой всей истории с Миндичем и его многочисленной компанией – это отсутствие внимания к войне, вот что для меня их худший грех. Но в том-то и дело, что миндичи здесь, к сожалению, не одиноки
Фото: из открытых источников
Потерять 100 млн во время боевых действий – это дело нескольких часов. Это болезненно, но это не смертельно. Смертельно, когда люди на самых высоких ступенях нашего государственного организма и на самой вершине неформальной иерархии живут в безразличии к вооруженной борьбе, которая сейчас идет.

Они воруют у нас не столько деньги, они воруют намного ценнее.

Они имеют формальные полномочия, но их не применяют для того, чтобы сделать ту же энергетику – скелет нашего тыла – более защищенной и выносливой. Что это такое, как не скрытое дезертирство со своего участка фронта?

У них самый дорогой ресурс: сейчас это доступ к уху Верховного главнокомандующего, которому подчинен и тыл, и фронт. И они этот золотой ресурс тратят для того, чтобы вредить, а не помогать. Что это как не диверсия в одной из самых опасных форм?

***

Но не то ли самое отвратительное безразличие к войне можно встретить не только среди топовых представителей властной группы, но и среди так называемой оппозиции, и среди лагеря тех, кто называет себя лидерами общественного мнения, и среди грандов журналистики или звезд культуры?

Какой-то депутат профильного комитета Верховной Рады, пафосно молчащий эти все годы по поводу самых масштабных проблем в армии, но получающий зарплату – не такой ли он самый преступник?

Миллиардер из списка Forbes, кроме пиара, не использовавшего и десятой доли своих колоссальных средств и лоббистских возможностей для защиты родины – кто он, как не дезертир?

Кто, как не он бросил дело обороны страны в ужасающей неорганизованности и некомпетентности – обладая лучшими компетентностями, опытом и способностями для организации боевой работы?

Популярный певец в прекрасной физической форме, непрерывно ездящий с концертами и ни одного дня не воевавший – не больше ли он своим примером сделал для пропаганды СОЧ, чем все вражеские соловьи, вместе взятые? Не так ли в этом сработал лучше всех скабеевых топовый украинский публицист, откровенно говорящий, что он "белая кость" и не должен воевать?

Все эти VIP-СОЧшники, парламентские дезертиры и массовые поп-уклонисты – вы думаете, что от них меньше крови и смертей, меньше стертых в прах бахмутов?

