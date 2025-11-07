08:08  07 ноября
Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
07 ноября 2025, 09:27

На фронте не хватает людей: официально за месяц из армии сбежали более 21 тысячи военных

07 ноября 2025, 09:27
21 602 в октябре. Двадцать одна тысяча, шестьсот два человека. Именно столько сбежало из армии за прошлый месяц. Официально
Иллюстративное фото: из открытых источников
Это рекорд. Это очень плохой рекорд.

КАЖДЫЕ ДВЕ МИНУТЫ ИЗ НАШЕЙ АРМИИ УБЕГАЕТ ЧЕЛОВЕК. Пока вы дочитаете этот пост, на лыжи станет еще один боец.

Украина станет слабее еще на одного защитника. А враг станет относительно сильнее на одного человека.

Напоминаю, это только официальные данные. А на самом деле многие случаи самовольного ухода из части или дезертирства не регистрируются.

Это проблема номер один армии. Следовательно, это проблема номер один страны.

Откатывающаяся армия – это армия, которая еще способна победить. Разбегающаяся армия, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и побега из частей – вот что является реальной опасностью для существования Украины.

Все, что мы видим на картах, все эти ежедневные продвижения врага – в том числе потому, что нам не хватает воинов.

У нас хватает дронов на фронте. У нас хватает денег в тылу. У нас слишком мало людей воюет. Те, кто сейчас на фронте – воюют с огромным напряжением сил, потому что на каждого не сбежавшего солдата сваливается двойная, тройная нагрузка. У нас на фронте огромные дыры в обороне из-за этого.

И я уже не знаю, что с этим делать, в какие колокола звонить. Надо, чтобы об этом писали во всех соцсетях, кричали во всех СМИ, чтобы депутаты не давали проходу ответственным чиновникам, чтобы избиратели не давали проходу депутатам, чтобы на каждой площади каждого города стояли миллионы людей с картонками!

Даже Покровск, Купянск, и пока безымянные стремительные наступления россиян на Днепропетровщине и Запорожье в эти дни – это не такая сильная боль, как эти цифры. Армия откатится, но продолжит воевать. Но если армии нет – не будет ничего, ничего.

Страшное, преступное, убийственное для всех нас молчание вокруг этой темы. Из-за этого молчания мы погибаем и таем. Кто нас заставил молчать по поводу этого таяния армии? Кто отнял у нас язык, зачем?

***

Рецепты спасения есть. Я их видел на прошлой неделе) Их совсем не поздно применить. Но это можно сделать только тогда, когда молчание прекратится.

Украина мобилизация война военные армия дезертир СОЧ
 
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
