Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
04 ноября 2025, 07:39

Как простое изменение правил может остановить СОЧ в армии

04 ноября 2025, 07:39
Есть идея небольшого, но нужного шага
Есть идея небольшого, но нужного шага
Итак, через 3-4 дня мы увидим новую статистику побега из армии. Генпрокуратура обычно до 7 числа каждого публикует цифры регистрации преступлений за предыдущий месяц, в том числе – дезертирство и самовольное оставление воинской части.

Это, на первый взгляд, небольшое событие. Но оно касается САМОЙ ГЛАВНОЙ проблемы Украины – вопрос привлечения людей в армию. Напомню, за сентябрь эта цифра перевысила ошеломляющие 19 тысяч. И это картина, искривленная линзой официоза – на самом деле все хуже.

Львиная доля СОЧ происходит из-за того, что боец не может перевестись в другую воинскую часть, где он нужен командирам. В свое время приобрела даже практика "перевода через СОЧ" – печальный диагноз нашей правовой системе.

Так что я предлагаю: как выйдет очередная статистика об этом смертельно опасном для нашего государства процессе, вместе попросим ответственных лиц улучшить ситуацию с переводами.

Предлагаю лайт-вариант.

Считаю, что если человек выполнял боевые задания более 1 года, то он имеет полное право на перевод в другую боевую часть – при условии, что там, на новом месте, его готовы принять. Сейчас такой перевод теоретически возможен, но очень усложнен, что приводит к СОЧ. Поэтому нужно сделать его автоматическим, на уровне Армии+.

Для нынешних солдат война – это навсегда, прогнозируемый конец войны находится за горизонтом их жизни. Поэтому они должны морально служить там, где их хотят видеть и где командиры их ценят – а значит, где подразделения с их участием будут воевать эффективнее.

Именно эффективность подразделений – это наша цель. Если подразделения становятся слабыми, то их следует присоединять к сильным, а не пытаться любой ценой поддерживать на плаву – потому что эта цена измеряется жизнями.

Вдумайтесь, что происходит.

Есть одни подразделения, которые суперэффективны, страдают от недостатка личного состава, не могут развиваться так быстро, как могли бы. Есть другие, похожие на болото, боеспособностью на бумаге, а в жизни они только тянут ресурсы государства.

Предложенный механизм позволит подтолкнуть процессы оздоровления в армии, позволит воевать тем, кто хочет воевать, а не отбывать службу.

Я считаю, что каждый скорый перевод – это потенциально спасенный от СОЧ человек.

Прошу включиться в тему депутатов, министров и других причастных.

Кстати, кто угадает, сколько СОЧ за октябрь?

