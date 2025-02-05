Одни мужчины "порешали" все с ТЦК и полицией, а другие - сидят по домам и боятся из них выйти

В Диканьке хоронят 39-летнего Александра Сикальчука – военнослужащего Полтавского районного ТЦК и СП, которого в упор из охотничьего ружья расстрелял на АЗС его ровесник, 40-летний житель Лубен

В Диканьке хоронят 39-летнего Александра Сикальчука – военнослужащего Полтавского районного ТЦК и СП, которого в упор из охотничьего ружья расстрелял на АЗС его ровесник, 40-летний житель Лубен

иллюстративное фото: из открытых источников

Вчера Пирятинский районный суд избрал подозреваемую меру пресечения – 60 суток в СИЗО без права внесения залога. Такая же мера избрана и для 36-летнего полтавчанина, побуждавшего старшего мужчину к совершению преступления. Ибо считал несправедливым, что его мобилизовали.

"Насилие в отношении военнослужащих недопустимо. Рассчитываем на полное и всестороннее расследование этих преступлений. Виновным предстоит понести заслуженное наказание", - заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по этому поводу.

Понятно, что в условиях полномасштабной войны мобилизация – это непрерывный процесс. Но в нем уже столько перекосов и несправедливости, что их немедленно нужно устранять.

Сейчас профильный комитет Верховной Рады совместно с Минобороны и Офисом президента занимаются этим вплотную. Надеюсь, реформа мобилизации будет более эффективной. Что в ней будут учтены допущенные ошибки.

Лично я вижу четыре основные причины, вызывающие недовольство у людей и предлагаю их решение.

1. В ТЦК из мужчин должны остаться только непригодные к военной службе. Все остальные там должны быть ЖЕНЩИНЫ. Они могут работать с документами, выполнять всю бумажную работу. Но никто – ни женщины, ни мужчины – не должны ходить по улицам с повестками.

2. Так называемая бусификация и задержание людей на улицах. Этого, безусловно, быть не должно. Решение действительно простое. Если человек не появляется в соответствующий срок в ТЦК, он подлежит административной ответственности. То есть должен заплатить штраф. Сначала меньше, потом больше. Если не платит – идет под суд. Это предусмотрено законодательно. У государства достаточно рычагов, как найти уклоняющегося от мобилизации и наказать. И это поле деятельности правоохранительных органов.

Еще раз! Есть четкий алгоритм действий, который должен совершать военнообязанный. Если он не выполняет ЗУ, он становится нарушителем закона и с ним работают дальше правоохранительные органы, как с любым другим нарушителем любого другого закона.

3. Бронирование. Предприятия критической сферы не должны бронировать одних и тех же работников. По-моему, они должны получить право на ротацию своих работников через оговоренное время. Это нужно предусмотреть законодательно. То есть, например, определенный завод на 3 месяца забронировал критически важного механика или столяра, через три месяца бронирует другого, а предыдущего отправляет на фронт.

4. Законодательно закреплено, что человек с инвалидностью имеет право выбирать себе сидельника. Давно очевидно, что это повод для злоупотреблений. Ибо в то время, когда на фронте критически не хватает людей, у нас куча молодых здоровых мужчин официально оформлена сиделщиками. При этом в семье есть здоровые женщины, другие дети, внуки, родственники, которые, по сути, выполняют эти функции. Не могут законотворцы не понимать, что это давно "лазейка" для злоупотреблений. В конце концов, у нас есть институт социальных работников, на которых государство тратит средства.

Еще одно. Меня лично триггерит то, что рестораны, бары, кафе, спортзалы переполнены мужчинами мобилизационного возраста, для которых войны не существует. Потому что они решали все с военнослужащими ТЦК и полицейскими. Они знают, кто за что отвечает в их городе, и могут позволить себе какие-либо выдержки. А другие, в которых не за что решать, сидят по домам и боятся выйти из них. Это просто ужас. Это какая-то параллельная реальность…

Так войны не выигрываЮт.