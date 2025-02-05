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05 февраля 2025, 08:35

В Полтавской области простились с военным ТЦК, которого застрелили на заправке

05 февраля 2025, 08:35
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скриншот с видео
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Вчера, 4 февраля, в поселке Диканька простились с военнослужащим районного территориального центра комплектования и соцподдержки Александром Сикальчуком, погибшим от огнестрельного ранения во время исполнения служебных обязанностей 31 января в городе Пирятин

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Поминальный чин за военнослужащим устроили в храме Святителя Луки Крымского в Диканьке. Попрощаться пришли собратья погибшего военного, друзья и односельчане.

Александра Сикальчука похоронили на местном кладбище возле Урочища Рог. У него остались родители, жена и двое детей.

По словам представителя областного ТЦК и СП Романа Истомина, военнослужащего мобилизовали в сентябре 2023 года. Он проходил службу в пятом отделе Полтавского РТЦК и СП.

Напомним, 1 февраля стало известно, что на автозаправочной станции в городе Пирятин во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру неизвестный совершил вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Правоохранители оперативно задержали стрелка и его подельника - 37-летнего жителя Полтавы.

Также сообщалось, что 3 февраля подозреваемого в убийстве военного ТЦК заключили под стражу.

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