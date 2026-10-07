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В Соломенском районе Киева в результате падения обломков после атаки российских войск 7 октября загорелся пятиэтажный жилой дом. Предварительно, один человек пострадал

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, пожар в доме возник на уровне первого-третьего этажей. Медики осматривают пострадавшего, на месте работают спасатели, пожарные и медики.

Также в Соломенском районе в результате вражеской атаки загорелся частный жилой дом. Экстренные службы работают на местах.

Кроме того, в Днепровском районе зафиксировали падение обломков недалеко от учебного заведения. Предварительно пожара там нет.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в ночь на 7 октября в результате российской атаки на Киевщину значительные повреждения получил центр реабилитации хищных и водоплавающих птиц "Усадьба Нюшаник".