09:58  07 октября
Удар РФ по Киевщине уничтожил центр реабилитации птиц
10:56  07 октября
Три ДТП за один день: во Львовской области пострадали мотоциклисты
13:18  07 октября
Во Франковске мужчина после ссоры с девушкой напал на прохожих
UA | RU
UA | RU
07 октября 2026, 17:44

В Киеве из-за падения обломков загорелся пятиэтажный дом, травмирован

07 октября 2026, 17:44
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Соломенском районе Киева в результате падения обломков после атаки российских войск 7 октября загорелся пятиэтажный жилой дом. Предварительно, один человек пострадал

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

По его словам, пожар в доме возник на уровне первого-третьего этажей. Медики осматривают пострадавшего, на месте работают спасатели, пожарные и медики.

Также в Соломенском районе в результате вражеской атаки загорелся частный жилой дом. Экстренные службы работают на местах.

Кроме того, в Днепровском районе зафиксировали падение обломков недалеко от учебного заведения. Предварительно пожара там нет.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что в ночь на 7 октября в результате российской атаки на Киевщину значительные повреждения получил центр реабилитации хищных и водоплавающих птиц "Усадьба Нюшаник".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев пожар нападение россияне
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Лицензия на сидр, а производили водку: в Умани разоблачили подпольный цех
07 октября 2026, 18:52
Нардепку Скороход будут судить за взятку в четверть миллиона долларов
07 октября 2026, 18:35
В Киеве мужчина снял на видео позицию Gepard во время атаки РФ и передал его пророссийскому блоггеру
07 октября 2026, 18:34
Свет снова будут отключать: в Укрэнерго назвали графики на 8 октября
07 октября 2026, 18:20
В Запорожье российский дрон атаковал автомобиль саперов ГСЧС
07 октября 2026, 18:18
В Киеве мошенники выманили у пенсионеров почти 15 миллионов
07 октября 2026, 17:55
Удар по Прилукам: количество погибших возросло до 18, среди них четверо детей
07 октября 2026, 17:30
Картонно-бумажный комбинат в Обухове в третий раз за пол года подвергся российской атаке
07 октября 2026, 17:16
В Полтаве преподавателя вокала приговорили к пожизненному за сексуальные преступления в отношении детей
07 октября 2026, 16:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »