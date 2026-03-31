Правительство и Зеленский согласовали все налоги и сбросили ответственность на депутатов

В Раде на следующей неделе снова хотят рассматривать законопроекты о налогах

На 7 апреля в предыдущей повестке дня стоят законопроекты о:

– налогообложение посылок до 150 евро

– введение 5% военного сбора

– налогообложение цифровых платформ

Правда, на этот раз это три отдельных законопроекта. Которое Правительство одобрило только вчера и в любимом турборежиме подало в Раду.

Правительство вместо того, чтобы общаться с депутатами – решило всех переиграть и сделать три маленьких налоговых закона из одного большого.

Правительство и Зеленское согласовали все налоги и сбросили на Раду, чтобы ответственность несли депутаты. А депутаты отказались голосовать все эти налоговые повышения.

Поэтому главный вопрос – вообще найдут ли на это голоса?