Эксперты ухудшили прогноз для экономики Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Компания Dragon Capital прогнозирует замедление роста ВВП Украины до 1,5% в 2026 году. Главная причина – война и дефицит электроэнергии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-служба компании.

В базовом сценарии, предусматривающем продолжение активных боевых действий на протяжении 2026-2027 годов, включая атаки на критическую инфраструктуру, экономика в 2026 году вырастет на 1,5%, а в 2027 - на 0,5%.

По мнению экспертов, основным драйвером экономики Украины будет оставаться оборонно-промышленный комплекс, а другие отрасли будут испытывать негативное влияние энергодефицита и нехватки рабочей силы.

