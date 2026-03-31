Уряд і Зеленський погодили всі податки і скинули відповідальність на депутатів

В Раді наступного тижня знову хочуть розглядати законопроєкти про податки

В Раді наступного тижня знову хочуть розглядати законопроєкти про податки

На 7 квітня у попередньому порядку денному стоять законопроєкти про:

– оподаткування посилок до 150 євро

– запровадження 5% військового збору

– оподаткування цифрових платформ

Правда, на цей раз це три окремі законопроєкти. Які Уряд схвалив тільки вчора і в улюбленому турборежимі подав в Раду.

Уряд замість того, щоб комунікувати з депутатами – вирішив всіх переграти і зробити три маленькі податкові закони з одного великого.

Уряд і Зеленський погодили всі податки і скинули на Раду, щоб відповідальність несли депутати. А депутати відмовились голосувати всі ці податкові підвищення.

Тому головне питання – чи взагалі знайдуть на це голоси?