14:05  31 березня
На Хмельниччині відправили за ґрати військового, який вкрав авто
12:41  31 березня
Дрони 225-го ОШП допомогли українським полоненим втекти з рук окупантів
08:40  31 березня
Місяць стеження і "полювання": нові деталі вбивства Ігоря Комарова на Балі
UA | RU
UA | RU
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
31 березня 2026, 17:54

Уряд і Зеленський погодили всі податки і скинули відповідальність на депутатів

31 березня 2026, 17:54
Читайте также на русском языке
В Раді наступного тижня знову хочуть розглядати законопроєкти про податки
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На 7 квітня у попередньому порядку денному стоять законопроєкти про:

– оподаткування посилок до 150 євро

– запровадження 5% військового збору

– оподаткування цифрових платформ

Правда, на цей раз це три окремі законопроєкти. Які Уряд схвалив тільки вчора і в улюбленому турборежимі подав в Раду.

Уряд замість того, щоб комунікувати з депутатами – вирішив всіх переграти і зробити три маленькі податкові закони з одного великого.

Уряд і Зеленський погодили всі податки і скинули на Раду, щоб відповідальність несли депутати. А депутати відмовились голосувати всі ці податкові підвищення.

Тому головне питання – чи взагалі знайдуть на це голоси?

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
політика Володимир Зеленський ВР економіка податки уряд
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
