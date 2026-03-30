30 марта 2026, 20:25

Зеленский заявил, что из-за заблокированного кредита от ЕС Украина не сможет подготовиться к зиме

30 марта 2026, 20:25
фото: Офис Президента Украины
Заблокированный кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро может повлиять на подготовку Украины к следующему отопительному сезону

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гюровым.

Он отметил, что средства в бюджете на финансирование армии и выплаты пенсий есть. Но Украина рассчитывает на кредит от Евросоюза в 90 миллиардов евро, блокированный Венгрией.

По словам Зеленского, без выделения кредита у Украины будут риски в подготовке к отопительному сезону.

Ранее страны-члены ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины. Идея предполагала получение Украиной места за столом переговоров ЕС прежде, чем она завершит все реформы, необходимые для получения полных прав члена Евросоюза.

30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
