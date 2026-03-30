Зеленский заявил, что из-за заблокированного кредита от ЕС Украина не сможет подготовиться к зиме

Заблокированный кредит от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро может повлиять на подготовку Украины к следующему отопительному сезону

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Болгарии Андреем Гюровым.

Он отметил, что средства в бюджете на финансирование армии и выплаты пенсий есть. Но Украина рассчитывает на кредит от Евросоюза в 90 миллиардов евро, блокированный Венгрией.

По словам Зеленского, без выделения кредита у Украины будут риски в подготовке к отопительному сезону.

Ранее страны-члены ЕС заблокировали ускоренное вступление Украины. Идея предполагала получение Украиной места за столом переговоров ЕС прежде, чем она завершит все реформы, необходимые для получения полных прав члена Евросоюза.