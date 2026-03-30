Зеленский заявил о готовности к полному прекращению огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По его словам, после начала энергетического кризиса в мире украинская сторона получила сигналы от некоторых партнеров по поводу уменьшения наших ответов по нефтяному, энергетическому сектору РФ.

"Если Россия готова не избивать по украинской энергетике, мы не будем отвечать по их энергетике. Мы готовы говорить о любом прекращении огня. Полное прекращение огня. Энергетическое прекращение огня. Прекращение огня в отношении продовольственной безопасности. Мы все это предлагали", – отметил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский поручил подготовить план работы ВР, если война продлится еще три года. Об этом сообщили источники во фракции "Слуга народа".