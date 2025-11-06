Когда, наконец, наступит ответственность?
Буквально 1 ноября произошла очередная трагедия на Днепропетровщине – в результате вражеского удара погибли наши военные
Снова из-за построения. Это страшная трагедия, которая не могла произойти.
Именно поэтому я обращаюсь к Генеральному прокурору, Премьер-министру и Министру обороны Украины.
Нужно не просто расследование обстоятельств, должна быть не просто проверка, а установлена персональная ответственность командиров, из-за халатности которых возникают такие случаи.
И самое главное – нужно принять все необходимые меры безопасности, чтобы этого больше не случалось.
