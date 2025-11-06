19:59  06 листопада
Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
17:15  06 листопада
На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві
16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
06 листопада 2025, 20:19

Коли нарешті настане відповідальність?

06 листопада 2025, 20:19
Буквально 1 листопада сталася чергова трагедія на Дніпропетровщині – внаслідок ворожого удару загинули наші військові
Буквально 1 листопада сталася чергова трагедія на Дніпропетровщині – внаслідок ворожого удару загинули наші військові
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Знову через шикування. Це страшна трагедія, яка не мала статися.

Саме тому я звертаюсь до Генерального прокурора, Прем’єр-міністра та Міністра оборони України.

Потрібне не просто розслідування обставин, має бути не просто перевірка, а встановлена персональна відповідальність командирів, через недбалість яких виникають такі випадки.

І найголовніше – потрібно вжити всіх необхідних заходів безпеки, щоб цього більше не траплялося.

Дніпропетровська область атака полігон військові загиблі військові
