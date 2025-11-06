Коли нарешті настане відповідальність?

Буквально 1 листопада сталася чергова трагедія на Дніпропетровщині – внаслідок ворожого удару загинули наші військові

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Знову через шикування. Це страшна трагедія, яка не мала статися.

Саме тому я звертаюсь до Генерального прокурора, Прем’єр-міністра та Міністра оборони України.

Потрібне не просто розслідування обставин, має бути не просто перевірка, а встановлена персональна відповідальність командирів, через недбалість яких виникають такі випадки.

І найголовніше – потрібно вжити всіх необхідних заходів безпеки, щоб цього більше не траплялося.