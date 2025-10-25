Почему нужно опубликовать пленки Миндича

Пока Зеленский с Миндичем обсуждают «Дольче Габану» и миллиарды в крипте, в государственном бюджете – пусто

фото: radiosvoboda.org

Я уже неоднократно требовал вызвать в Совет руководителей НАБУ и САП, чтобы мы наконец-то услышали эти пленки. Я не дам вам забыть об этих пленках и добьюсь их публикации!

