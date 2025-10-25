Чому потрібно опублікувати плівки Міндіча
Поки Зеленський із Міндичем обговорюють «Дольче Габану» та мільярди в крипті, в державному бюджеті – порожньо
Я вже неодноразово вимагав викликати в Раду керівників НАБУ і САП, щоб ми нарешті почули ці плівки. Я не дам вам забути про ці плівки і добʼюся їх публікації!
