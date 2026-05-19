Во Львове натопление напало на авто ТЦК и уволило мобилизованного

Инцидент произошел в районе улицы Богдана Хмельницкого во Львове. В ТЦК сделали заявление

Об этом сообщает Львовский ТЦК и СП, передает RegioNews.

В ТЦК заявили, что группа людей совершила агрессивные действия по служебному авто военным. Указывается, что машина была повреждена. Также в сообщении говорится о "созданной угрозе жизни и здоровью личного состава" и "фактически сорванном выполнении мер мобилизации".

"Отмечаем, что подобные действия недопустимы в условиях военного положения и могут иметь правовые последствия в соответствии с действующим законодательством Украины. Препятствование законной деятельности представителей сектора безопасности и обороны, призывы к насилию и повреждению имущества не имеют никакого оправдания", - сообщили в ТЦК.

Следует отметить, что ранее в соцсетях распространили видео, где толпа людей буквально вытащила из буса военных мужчину, которого, вероятно, хотели мобилизовать.

Напомним, ранее работник одного из ТЦК в Одесской области обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой.