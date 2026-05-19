20:59  19 мая
Угрожал взорвать полицию гранатой: в Киеве жителя Оболони приговорили к 9 годам
20:12  19 мая
В Киеве правоохранитель перевозил 4,8 кг наркотиков в собственном авто
19:12  19 мая
ВСУ поразили командный пункт в Курской области и переправы в Донецкой области
UA | RU
UA | RU
19 мая 2026, 21:35

Во Львове натопление напало на авто ТЦК и уволило мобилизованного

19 мая 2026, 21:35
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел в районе улицы Богдана Хмельницкого во Львове. В ТЦК сделали заявление

Об этом сообщает Львовский ТЦК и СП, передает RegioNews.

В ТЦК заявили, что группа людей совершила агрессивные действия по служебному авто военным. Указывается, что машина была повреждена. Также в сообщении говорится о "созданной угрозе жизни и здоровью личного состава" и "фактически сорванном выполнении мер мобилизации".

"Отмечаем, что подобные действия недопустимы в условиях военного положения и могут иметь правовые последствия в соответствии с действующим законодательством Украины. Препятствование законной деятельности представителей сектора безопасности и обороны, призывы к насилию и повреждению имущества не имеют никакого оправдания", - сообщили в ТЦК.

Следует отметить, что ранее в соцсетях распространили видео, где толпа людей буквально вытащила из буса военных мужчину, которого, вероятно, хотели мобилизовать.

Напомним, ранее работник одного из ТЦК в Одесской области обещал снять мужчину с розыска и трудоустроить на критическое предприятие с последующим бронированием, а в случае отказа платить запугивал службой на передовой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ТЦК Львов
На Закарпатье руководитель ОО и экс-чиновник ТЦК бронировали уклоняющих за взятки
19 мая 2026, 13:55
Скандал на Черкащине: работники ТЦК распылили слезоточивый газ в авто с ветераном и семьей
19 мая 2026, 13:15
На Житомирщине врача-интерна оставили в ТЦК до исполнения 25 лет
19 мая 2026, 09:56
Все новости »
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
На Львовщине чиновника Укрзализныци поймали на взятке
19 мая 2026, 23:20
В Киевской области жестоко убили собаку
19 мая 2026, 23:05
Сырский сравнил потери ВСУ и оккупантов
19 мая 2026, 22:54
В Запорожье мужчина открыл огонь по подростку
19 мая 2026, 22:40
Трагедия в Прилуках: 20 мая в городе объявлен день траура по погибшим от ракетного удара
19 мая 2026, 22:12
Харьков под ударом: вражеский беспилотник атаковал Новобаварский район
19 мая 2026, 21:55
В Херсонской области "диджей оккупантов" корректировал удары по украинцам
19 мая 2026, 21:55
50 атак за день: враг бил по Днепропетровской области, трое пострадавших
19 мая 2026, 21:26
Угрожал взорвать полицию гранатой: в Киеве жителя Оболони приговорили к 9 годам
19 мая 2026, 20:59
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Остап Дроздов
Павел Казарин
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »