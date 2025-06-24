Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ

Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской местности. Это вызывает справедливое негодование жителей, считающих, что без учебных заведений и медицины населенный пункт лишится молодежи и в итоге обречен на вымирание. В этом материале RegioNews расскажет как общественность отстаивает свои интересы используя исключительно законные методы

Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской местности. Это вызывает справедливое негодование жителей, считающих, что без учебных заведений и медицины населенный пункт лишится молодежи и в итоге обречен на вымирание. В этом материале RegioNews расскажет как общественность отстаивает свои интересы используя исключительно законные методы

фото: Школа искусств им. Игоря Гереты

Есть немало людей, которые ради защиты общественного блага готовы идти на конфронтацию с органами власти даже если борьба грозит им проблемами. При этом желание справедливости и стремление внести свой вклад в создание лучшего будущего для сограждан — стимулирует людей защищать интересы общества. И события последних лет в Украине демонстрируют в этом острую необходимость.

"Главное — не опускать руки"

В соответствии с реформой среднего образования, еще в 2016 году государство начало останавливать финансирование малокомплектных школ, в которых учатся менее 25 учеников, а начиная с 2026 года — менее 60 учеников. Насколько этот подход эффективен — вопрос. Ведь если бы государство в свое время постепенно увеличивало финансирование образовательной сферы, средств наверняка хватало бы и на содержание небольших сельских школ. К закрытию учебных заведений активно подключаются и местные власти, желающие сэкономить бюджет, причем часто игнорируя мнение местных жителей. В итоге, за последние пять лет в Украине закрылось свыше двух тысяч школ и почти триста больниц, в основном в сельской местности. Само собой протесты местных жителей не всегда заканчиваются достижением поставленных целей. Но в ряде случаев это происходит. Также отметим, что все участники событий, о которых мы расскажем, не являются профессиональными "активистами" и защищать социально значимые объекты решились скорее спонтанно.

Серпневый лицей. Директор учебного заведения Владимир Тарасов

Так, для жителей села Серпневое Валковского городского совета Харьковской области новость о ликвидации их лицея, в котором сегодня обучается 95 школьников, стало полной неожиданностью. По словам директора лицея Владимира Тарасова, возглавляющего учебное заведение с 1993 года, всех учащихся планировалось перевести в лицей соседнего села Александровка, в котором обучается 55 учеников. Причем мнение жителей Серпневого, по его словам, местные власти не спрашивали.

"Взять и закрыть заведение, которое вдвое больше по количеству детей и отправить всех на Александровку, не учитывая мнения родителей, ни педагогического коллектива, ни моего собственного мнения как руководителя — я считаю несправедливым. Я решил бороться за заведение до последней возможности", — рассказал RegioNews Владимир Тарасов.

Негодование местных жителей подогревал тот факт, что комиссия не утвердила их лицею акт на использование укрытия. Вернее акт не подписал лишь первый заместитель главы горсовета, в то время как все остальные члены комиссии, включая специалистов ГСЧС, к состоянию укрытия претензий не имели. Это наталкивало коллектив школы на мысль о предвзятом отношении, поскольку без укрытия лицей точно лишится шансов на существование.

Для защиты интересов лицея директор, которого активно поддерживали учителя и родители школьников, решил придать проблеме публичности. Он обратился к главе Богодуховской районной государственной администрации, написал в областной департамент образования, образовательному омбудсмену, уполномоченному по правам человека ВР, приглашал работников СМИ, писал Президенту Украины. В конечном итоге данные шаги дали определенный результат, и на днях в лицей повторно приехала комиссия для обследования укрытия. Владимир Тарасов надеется, что акт на функционирование укрытия, на обустройство которого учителя вместе с родителями вложили много времени и сил, таки подпишут. При этом директор не исключает и негативный вариант.

"Если все-таки захотят закрыть, а такой вариант я также предусматриваю, то противостояние возобновится в судебном порядке. Борясь столько времени и сдаться в последний момент — значит самого себя не уважать", — отметил директор лицея.

Владимир Тарасов также добавил, что он и его семья уже ощущали на себе негативную реакцию со стороны администрации горсовета.

За время активной гражданской деятельности Владимир Тарасов наработал определенный опыт. Для желающих отстаивать общественные объекты на первом этапе противостояния директор лицея советует изучить существующее законодательство по данному вопросу либо заручиться поддержкой тех, кто сможет оперативно предоставлять консультацию. Также он советует создать инициативную группу, определять ее руководителей.

"Если в соответствии с существующим законодательством заведение может существовать, но местная власть его закрывает, нужно готовиться к судебным рассмотрениям. Искать адвокатов, которые будут готовы отстаивать интересы заведений, искать деньги на оплату адвокатов. И продолжать бороться. Главное — не опускать руки", — подытожил Владимир Тарасов.

Судебное противодействие

В этой главе приведем примеры как люди добивались защиты социальных объектов уже в судебном порядке. В ситуации, подобная той, что сложилась с Серпневым лицеем, оказались и жители Веселиновской общины Николаевской области. Узнав, что поселковая администрация приняла решение о ликвидации гимназии им. Бориса Мозолевского, объединив ее с другим учебным заведением, родители написали петицию , в которой высказывали категорическое несогласие с таким положением дел. Буквально за два дня петиция набрала необходимое количество голосов. Кроме того, люди собрали 441 подпись против ликвидации гимназии. Но власти проигнорировали обращения людей, а потому жители обратились в суд.

Веселиновская гимназия

В состав инициативной группы входило несколько матерей школьников. Именно они принимали активное участие в организации местных жителей и судебных исках. В итоге, только через три года, в апреле 2025-го, Николаевский окружной административный суд принял решение , в котором полностью встал на сторону общественности (проведению заседаний ранее не позволяли военные действия, отмечается в судебном решении). Одним из аспектов в принятии решения судом стало то, что местная власть проигнорировала позицию общественности. На сегодня история борьбы жителей Веселиновской общины за гимназию еще не закончена, так как горадминистрация подала апелляцию.

Еще более сложное противостояние произошло в Тернопольской области, где местные жители выступили против закрытия Тернопольской областной экспериментальной комплексной школы искусств им. Игоря Гереты. Рассмотрение дела судами началось в 2018 году и продолжалось в течение пяти лет и закончилось победой жителей. Однако точка в деле также не поставлена, так как областная администрация не спешит восстанавливать учебное заведение.

Как и жители Веселиновской общины, защитники тернопольской школы, в основном родители школьников и учителя, поначалу пытались противостоять областным властям в публичной плоскости. За один день люди собрали 700 подписей. Также они заручились поддержкой горожан, ветеранов АТО, бывших учеников школы. Регулярно устраивали акции протеста, направляли письма в ряд министерств и Кабмин, подали три обращения в суд. Самой активной участницей гимназии была ее бывшая учительница — Ирина Ленько. Нашим журналистам она рассказала, что за года защиты школы постоянно подвергалась давлению. Ирину Ленько приказом лишили звания "старший учитель", однако женщина сумела добиться отмены приказа через суд. В то же время постепенно уменьшалась поддержка со стороны общественности так как со временем люди все меньше верили в победу. Добавляли огорчений и первые судебные поражения. Тернопольский окружной административный суд, а за ним Восьмой апелляционный административный суд — отказали людям в удовлетворении исковых требований. Перелом наступил когда защитники школы обратились в Верховный Суд, который в 2022 году в противовес судам предыдущих инстанций постановил отменить решение Тернопольского облсовета о реорганизации. Есть и второе положительное решение Верховного Суда, отказавшего в пересмотре дела "по вновь открывшимся обстоятельствам".

Свое желание защищать школу Ирина Ленько объяснила уникальностью образовательного заведения, которое имело эксклюзивные программы обучения, утвержденные Минобразованием и Минкультом. Кроме того, женщина не могла спокойно смотреть, как попираются общественные интересы.

"И сегодня это касается не только сферы образования, но и всех граждан Украины, которые, по сути, является единственным источником власти. При этом мы видим, как сегодня игнорируются законы и Конституция", — подытожила она.

Следующий случай — пример того, как параллельно с судебным процессом люди активно организовывают акции протеста. Несколько лет назад администрация больницы в городе Сосновка Львовской области решила закрыть два отделения больницы и пищеблок, в результате чего было сокращено несколько десятков медработников. Ходили слухи даже о закрытии больницы, что было невозможным для 12-тысячного города. В итоге инициативная группа медработников не только обратилась в суд, но и объявила голодовку, также медики начали регулярно организовывать акции протеста, которые часто поддерживали местные жители.

Руководителем движения за спасения больницы стала медсестра медучреждения Оксана Гладун, которая до этого не имела опыта защиты общественных интересов и уж тем более судебного противостояния. Тем не менее женщина создала профсоюз, в который вошли другие активные медработники больницы, обратилась в суд. Со слов Оксаны, предыдущая администрация больницы всячески притесняла членов профсоюза, чтобы они выходили из него.

"В итоге наш профсоюз сохранился благодаря трем работникам, которые в трудное время не покинули меня, и дали возможность бороться за лучшую судьбу больницы", — рассказала нашим журналистам медсестра. Женщина отмечает, что помимо судебного процесса, где медикам активно и бесплатно помогал один из местных юристов, большую роль сыграла поддержка местных жителей, которые разделяли цели протестующих медработников. Оксана говорит, что медработники боролись не только за восстановление на работе, но и за сохранение городской больницы, а значит отстаивали интересы общественности. В конечном итоге противостояние закончилось победой работников больницы. Суд восстановил уволенных медиков на работе, а трудовой коллектив выбрал себе нового руководителя, в то же время больница получила лучшее финансирование.

Нестандартные подходы

В данном случае речь пойдет о положительных результатах защиты социально значимых заведений достигнутых "мирным" путем, к тому же являющийся нетипичным. Администрация Краснолуцкой общины Полтавской области в 2017 году решили закрыть школу в небольшом селе Цепки, в которой на тот момент обучался 21 ученик. Против выступила инициативная группа матерей школьников. Добившись от властей общины заверения, что учебное заведение не закроют если учеников будет 25, женщины организовали в селе демографический бум — пригласив на постоянное место жительства многодетных семей.

Гимназия в с. Цепки

В течение всего нескольких месяцев количество учеников в школе выросло до 46 и в итоге учебное заведение не закрыли. Данный опыт спасения школы является одним из первых в Украине. Впоследствии его переняли жители других сел, которые пытались сохранить свои школы, в том числе жители села Капустинцы Сумской области, о чем мы ранее рассказывали . Сохранением школы в Цепках занимались пятеро женщин, которым помогали их мужья. Идея состояла в том, чтобы выкупить пустующие в селе дома, привести их в порядок, а прибывшим родителям многодетных семей посодействовать с трудоустройством. Реализовать задумки удалось благодаря тому, что глава тогдашнего сельсовета Цепков поддержал родителей, и из местного бюджета выделил необходимые финансы на покупку домов, которые тогда стоили 25 – 30 тыс. грн. Также в реализации проекта помог сюжет, показанный одним из телеканалов.

Евгения Филина

Участница инициативной группы Евгения Филина вспоминала, что едва закончился сюжет, как позвонила мама семерых детей из Мелитополя, которая сразу же изъявила желание приехать.

"Мы их встретили и поселили буквально на следующий день. После приехала еще одна семья с пятью детьми. Так как дело было поздно вечером, мы их поселили в школьном спортзале, который перед этим натопили и уложили матрасы, дали взрослым и детям ропостельное белье. На следующий день поселили семью в их новом доме", — рассказала нам Евгения Филина.

Нужно отметить, что дома новоприбывшим семьям село не дарило, а давало в пользование. Жить люди могли сколько хотели. Местные жители, увидев, что задумка родителей школьников работает, сразу же подключились к поддержке многодетных семей и снабжали их всем необходимым. Сама Евгения призналась, что процесс спасения школы потребовал от родителей много сил, но о проделанной работе ни в коем случае не жалеет.

"Село не может жить без школы, поэтому мы решили приложить все наши усилия", — подытожила женщина.

Примеры приведенные в материале — не просто случаи защиты жителями социально значимых объектов. Это показатель, что в ситуациях когда речь касается общественных интересов, есть люди и группы людей, которым это не все равно. И которые готовы вкладывать свои силы, время, рисковать карьерой ради защиты социума. Такими людьми движет понимание, что они участвуют в создании лучшего будущего для окружающих. Кроме того, у граждан выстраивается четкое понимание о необходимости создания механизмов контроля, которые бы не допускали системного произвола в будущем. Что необходимо создавать условия для всецелого поддержки и развития общества.