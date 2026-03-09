На Волыни семеро гражданских напали на авто ТЦК и забрали военнообязанного

Иллюстративное фото: "Укринформ"

В воскресенье, 8 марта, вблизи села Озеро на Волыни группа гражданских лиц на семи автомобилях догнала служебный автомобиль ТЦК и заставила его съехать в кювет

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

После этого нападавшие применили силу к военнослужащим и насильно уволили военнообязанного жителя Запорожья, доставляемого в ТЦК.

Отмечается, что неизвестные мужчины блокировали движение служебного автомобиля, совершали опасные маневры и подрезали транспортное средство. Во время инцидента было разбито переднее пассажирское стекло автомобиля.

В результате нападения один военнослужащий получил травму головы, еще один – ссадины на предплечье и лице. Состояние пострадавших сейчас стабильное.

Информация об инциденте передана в правоохранительные органы. Устанавливаются все лица и автомобили, причастные к организации и совершению нападения.

Напомним, ранее в Ровно два автомобиля заблокировали бус ТЦК с мобилизованными и помогли им скрыться. В Ровенском ТЦК подтвердили, что инцидент произошел 6 февраля и что в результате нападения гражданских один из представителей ТЦК был травмирован.