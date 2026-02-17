19:11  17 февраля
Завтра графики отключения света будут действовать круглосуточно по всей Украине
15:14  17 февраля
Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
14:52  17 февраля
Пытались скрыть халатность: на Драгобрате серьезно травмировался 10-летний мальчик
17 февраля 2026, 16:38

В отделениях Пенсионного фонда значительные очереди из-за физической идентификации пенсионеров

17 февраля 2026, 16:38
иллюстративное фото: из открытых источников
Процесс физической идентификации украинских пенсионеров немного усложнился. По состоянию на начало февраля 269 тыс. из них не прошли идентификацию

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, в прошлом году пройти идентификацию должны были около 1 млн украинских пенсионеров. Однако часть из них не успела сделать это вовремя. Как результат, уже почти три месяца (декабрь-февраль) в учреждениях Пенсионного фонда возникают большие очереди.

"Усилилось давление в январе, когда часть людей не получила на карты пенсионные выплаты. И на 1 февраля 269 тыс. пенсионеров не прошли физическую идентификацию. Еще почти 70 тыс. человек, хотя прошли необходимую процедуру, не сообщили должным образом о том, что не получают никаких выплат от России", – отметил Денис Улютин.

Напомним, в Украине в марте состоится очередной перерасчет пенсий. После этого пенсии возрастут более чем на 12,1%

16 февраля 2026
07 августа 2025
