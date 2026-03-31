В Украине средняя зарплата выросла на 1,2%: кто зарабатывает больше всего

Средняя зарплата в Украине в феврале 2026 года выросла на 1,2% по сравнению с январем и составила 28 321 грн

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает RegioNews.

Самые высокие доходы получают жители Киева – в среднем 45651 грн, а самые низкие – жители Кировоградской (20083 грн) и Черновицкой (20460 грн) областей.

По профессиям наивысшую зарплату имеют работники информации и телекоммуникаций – 78 941 грн., а самая низкая – работники искусства, спорта, развлечений и отдыха – 18 681 грн.

Как известно, в 2026 году минимальная зарплата в Украине установлена на уровне 8647 грн. в месяц.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время украинские учителя станут получать повышенную зарплату. Средняя зарплата педагога в Украине составляет около 13,5-15 тыс. грн в месяц.