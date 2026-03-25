Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности

Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место

Иллюстративное фото: из открытых источников

Вопрос эффективности управления теми или иными структурами – как государственными, так и органами местного самоуправления – всегда был определяющим для успешного функционирования государства в целом и его отдельных элементов на местах. В условиях полномасштабной войны эта проблема обострилась многократно.

На центральном уровне президенту Владимиру Зеленскому даже пришлось "пугать" своих же депутатов гипотетической возможностью отправки на фронт, так как количество "зеленых" голосов за законопроекты неуклонно сокращается. Но такие проблемы есть не только в Киеве.

RegioNews уже писал о ситуации с "обезглавленным" Черкасским областным советом, проблемами в Одессе и повесткой для мэра Светловодска, который восстанавливался в должности после не совсем законного отстранения.

Очередная история с потерей руководителя на местах произошла в Луцке. Впрочем, эта ситуация отличается от всех вышеупомянутых.

Странная отставка Полищука

Сначала о формальной стороне вопроса. 24 марта появилась информация о том, что городской голова Луцка Игорь Полищук подал заявление об отставке. Эту информацию вскоре подтвердил официальный сайт горсовета, но как. Новости о заявлении на сайте нет, в разделе "Документы" есть проект решения городского совета о досрочном прекращении полномочий городского головы. Причем этот проект датирован 23 марта. То есть на 24 число, когда о желании Полищука уйти в отставку стало изветсно, этот процесс официально был уже запущен.

Сам Полищук, написав заявление, вообще никоим образом его не проартикулировал.

23 марта на своей Facebook-странице он сообщил: "Планируем на очередной сессии городского совета направить 155,3 млн грн свободных остатков на доплаты педагогическим работникам и работникам соцзащиты".

24-го, когда об отставке уже заговорили вслух – продолжил игнорировать свой же шаг. На странице мэра появилось два сообщения, оба не об отставке: "Встретился с членами семей погибших защитников Украины для вручения государственных наград" и "Провели очередное заседание совета ветеранов при городском голове Луцка".

Фото: Facebook/Ihor Polishchuk

Странно, не правда ли? Городской председатель областного центра исподтишка подает заявление об отставке и дальше делает вид, будто вообще ничего не произошло, выполняет свои обязанности еще несколько дней, пока 25-го наконец-то его не увольняют на заседании городского совета. В чем причина?

Коррупционный шлейф в Луцке

А о причине, как часто бывает в украинских регионах, сообщают общественные активисты и СМИ. Так и в случае с Полищуком – о предстоящей отставке рассказал представитель Гражданского движения "СВІДОМІ" Андрей Лучик, а медиа допустили мотивы такого решения Полищука (если это было его решение).

Дело в том, что 19 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины провело в Луцке ряд обысков. Речь шла об обысках в помещении городского совета и, что важно для нашей истории, дома у Игоря Полищука. После обысков стало известно, что были задержаны два депутата разных местных советов, подозреваемых в манипуляциях с "нужными" для застройщиков решениями – на месте бывшей ледовой арены "Снігова королева" кто-то наметил себе построить многоэтажку.

Фото: из открытых источников

Вероятно, к этой истории мог быть причастен и Игорь Полищук. По крайней мере, обыски и, по тогдашней неофициальной информации, извлечение телефона намек более чем прозрачный. Так что нельзя исключать, что такой шаг, связанный с отставкой городского головы, которую уже приняли депутаты горсовета, связан именно с коррупционными делами.

Палица переставляет фигуры

Почему мы уточнили "если это было его решение"? Дело в том, что Полищук – вряд ли самостоятельная фигура. Он много лет работал на разных должностях при известном бизнесмене и нардепе Игоре Палице. Являлся юрисконсультом его благотворительного фонда, занимал должность юриста общественной приемной нардепа. Затем перешел из менеджеров в местные политики, неизменно держась за ту или иную вывеску, которую на местном уровне контролировал Палица – в 2015 году это был "УКРОП", с 2020 года "За майбутнє".

Игорь Полищук и Игорь Палица. Фото: t1.ua

Так что, скорее всего, это решение было принято не в самом Луцке, а в Киеве. Подтверждением этому может служить информация, обнародованная в волынских СМИ о преемнике Полищука. Точнее, о преемнице – ею может стать Екатерина Шкледа.

Екатерина Шкледа. Фото: Волынские новости

Она, как и Полищук, представляет в городском совете партию "За майбутнє", контролируемую Палицей. Более того, тот самый "Фонд Игоря Палицы – Новый Луцк" (ныне Фонд "Только вместе"), где бывший уже мэр работал юрисконсультом, Шкледа в свое время возглавляла.

Таким образом можно констатировать, что ничего особенного в Луцке не произошло. Фактический хозяин города просто решил заменить одного своего менеджера, вляпавшегося в неприятную историю, другого (другую), который (которая) еще не имеет таких проблем с правоохранителями. В общем, для Луцка вряд ли что-то может принципиально измениться. Но следим, в частности, за ситуацией вокруг возможного строительства на месте ледовой арены.