В Херсонской области россияне убили женщину

Фото из открытых источников

В Херсонской области погиб человек в результате российских обстрелов. Россияне атаковали область дроном

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

9 мая около 13:00 российские войска ударили беспилотником по поселку Незломное Херсонского района. В результате атаки погибла 58-летняя женщина. Еще один человек получил ранения.

"Прокуроры совместно со следователями полиции проводят первоочередные следственные действия с целью документирования последствий атаки и сбора доказательств очередного военного преступления, совершенного военными РФ", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее на Днепропетровщине в результате обстрелов погибли два человека. Также ранены.