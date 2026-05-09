В Херсонской области россияне убили женщину
В Херсонской области погиб человек в результате российских обстрелов. Россияне атаковали область дроном
Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.
9 мая около 13:00 российские войска ударили беспилотником по поселку Незломное Херсонского района. В результате атаки погибла 58-летняя женщина. Еще один человек получил ранения.
"Прокуроры совместно со следователями полиции проводят первоочередные следственные действия с целью документирования последствий атаки и сбора доказательств очередного военного преступления, совершенного военными РФ", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, ранее на Днепропетровщине в результате обстрелов погибли два человека. Также ранены.
