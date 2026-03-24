17:59  24 марта
РФ ударила по роддому в Ивано-Франковске
16:44  24 марта
Россияне ударили по центру Львова, в городе пожар
15:59  24 марта
В Николаевской области муж отправил жене посылку со взрывчаткой
UA | RU
UA | RU
24 марта 2026, 22:31

Луцк остался без мэра

24 марта 2026, 22:31
Читайте також українською мовою
фото: Луцкий горсовет
Читайте також
українською мовою

Городской глава города Луцк Игорь Полищук написал заявление об отставке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на документы о досрочном прекращении полномочий городского головы, обнародованных на сайте Луцкого городского совета.

Как отмечается, основанием является "обращение городского головы Полищука Игоря Игоревича с личным заявлением в Луцкий городской совет о сложении им полномочий городского головы".

Проголосуют ли депутаты за отставку главы, будет известно во время сессионного заседания, запланированного на стадо, 25 марта.

Пленарное заседание 90-й сессии городского совета состоится в 10:00 в зале заседаний городского совета.

Напомним, на Волыни будут судить должностного лица Госгеокадастра за дерибан заповедных земель. Общий ущерб, причиненный интересам государства, составляет более 6,3 млн гривен.

политика мэр Луцк Волынская область Игорь Полищук
После обысков НАБУ мэр Луцка Полищук написал заявление о сложении полномочий
23 марта 2026, 13:28
Пограничник из Волыни стал чемпионом Европы
19 марта 2026, 20:59
На Волыни мужчина "купил" ребенка, чтобы не служить в армии
17 марта 2026, 19:45
Все новости »
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
По 20 тысяч долларов в день: на Волыни "гастролеры" грабили чужие авто
24 марта 2026, 23:15
Если в войне реальная цель – власть, бизнес и деньги, то она будет продолжаться
24 марта 2026, 23:02
В Киевской области мужчина погиб из-за сжигания травы
24 марта 2026, 22:55
Новая вилла "Юзика" Корявченкова в Испании: жена нардепа объяснила, откуда взяли деньги
24 марта 2026, 22:35
Во Львовской области возросло количество пострадавших в результате атаки РФ
24 марта 2026, 22:21
Следует срочно распределять энергетическую систему и отойти от советской централизации
24 марта 2026, 22:00
После кратковременного потепления в конце марта в Украину придет существенное похолодание
24 марта 2026, 20:59
В Тернопольской области в результате атаки РФ повреждены объекты энергетической инфраструктуры и админздание
24 марта 2026, 20:36
Завтра в Украине не будет отключений света
24 марта 2026, 20:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Валерий Чалый
Все блоги »