Луцк остался без мэра

фото: Луцкий горсовет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на документы о досрочном прекращении полномочий городского головы, обнародованных на сайте Луцкого городского совета.

Как отмечается, основанием является "обращение городского головы Полищука Игоря Игоревича с личным заявлением в Луцкий городской совет о сложении им полномочий городского головы".

Проголосуют ли депутаты за отставку главы, будет известно во время сессионного заседания, запланированного на стадо, 25 марта.

Пленарное заседание 90-й сессии городского совета состоится в 10:00 в зале заседаний городского совета.

