Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду

Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце

Питання ефективності керування тими чи іншими структурами, як державними, так і структурами органів місцевого самоврядування, яке завжди, у всі часи було визначальним для успішності функціонування держави загалом та її окремих елементів на місцях – у нинішніх умовах повномасштабної війни загострилося кратно.

На центральному рівні президенту Володимиру Зеленському навіть довелося полякати своїх же депутатів гіпотетичною можливістю відправки на фронт, бо кількість "зелених" голосів за законопроєкти невпинно зменшується. Але проблеми такі є не тільки у Києві.

RegioNews уже писав про ситуацію із "обезголовленою" Черкаською обласною радою, проблемами у Одесі та повістку для мера Світловодська, який саме відновлювався на посаді після не зовсім законного відсторонення.

Чергова історія із втратою керівника на місцях сталася у Луцьку. Втім, ця ситуація відрізняється від усіх згаданих вище.

Дивна відставка Поліщука

Спочатку про формальну сторону питання. 24 березня з’явилася інформація про те, що міський голова Луцька Ігор Поліщук подав заяву про відставку. Цю інформацію невдовзі підтвердив офіційний сайт міськради, але як. Новини про заяву на сайті немає, натомість у розділі "Документи" є проєкт рішення міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови. Причому проєкт цей датований 23 березня. Тобто на 24 число, коли про бажання Поліщука піти у відставку стало відомо, цей процес офіційно був уже запущений.

Сам Поліщук, написавши заяву, взагалі жодним чином її не проартикулював.

23 березня на своїй Facebook-сторінці він повідомив: "Плануємо на черговій сесії міської ради спрямувати 155,3 млн грн вільних залишків на доплати педагогічним працівникам та працівникам соцзахисту".

24-го, коли про відставку вже заговорили вголос – продовжив ігнорувати свій же крок. На сторінці мера з'явилося два повідомлення, обидва не про відставку: "Зустрівся з членами сімей загиблих захисників України для вручення державних нагород" та "Провели чергове засідання ради ветеранів при Луцькому міському голові".

Дивно, чи не так? Міський голова обласного центру тишком-нишком подає заяву про відставку і далі робить вигляд, ніби взагалі нічого не сталося, виконує свої обов’язки ще кілька днів, поки 25-го нарешті його не звільняють на засіданні міської ради. В чому ж причина?

Корупційний шлейф у Луцьку

А про причину, як це часто буває в українських регіонах, повідомляють громадські активісти та ЗМІ. Так і у випадку з Поліщуком – про майбутню відставку розповів представник Громадянського руху "СВІДОМІ" Андрій Лучик, а медіа припустили мотиви такого рішення Поліщука (якщо це було його рішення).

Справа в тому, що 19 грудня Національне антикорупційне бюро України провело у Луцьку низку обшуків. Йшлося про обшуки у приміщенні міської ради та, що важливо для нашої історії, вдома у Ігоря Поліщука. Після обшуків стало відомо, що були затримані два депутати різних місцевих рад, яких підозрювали у маніпуляціях із "потрібними" для забудовників рішеннями – на місці колишньої льодової арени "Снігова королева" хтось намітив собі збудувати багатоповерхівку.

Імовірно, до цієї історії міг бути причетним і Ігор Поліщук. Принаймні, обшуки і, за тодішньою неофіційною інформацією, вилучення телефону – натяк більш ніж прозорий. Тож не можна виключати, що такий крок, пов'язаний із відставкою міського голови, яку вже ухвалили депутати міськради, пов’язаний саме з корупційними справами.

Палиця переставляє фігури

Чому ми уточнили "якщо це було його рішення"? Справа в тому, що Поліщук – навряд чи самостійна фігура. Він багато років працював на різних посадах при відомому бізнесмені і нардепі Ігорі Палиці. Був юрисконсультом його благодійного фонду, займав посаду юриста громадської приймальні нардепа. Потім перейшов із менеджерів в місцеві політики, незмінно тримаючись за ту чи іншу вивіску, яку на місцевому рівні контролював Палиця – 2015-го це був "УКРОП", з 2020-го "За майбутнє".

Ігор Поліщук та Ігор Палиця.

Тож, скоріш за все, це рішення було ухвалене не в самому Луцьку, а в Києві. Підтвердженням цього може слугувати інформація, оприлюднена у волинських ЗМІ про наступника Поліщука. Точніше, про наступницю – нею може стати Катерина Шкльода.

Катерина Шкльода.

Вона, як і Поліщук, представляє у міській раді партію "За майбутнє", контрольовану Палицею. Ба більше, той самий "Фонд Ігоря Палиці – Новий Луцьк" (нині Фонд "Тільки разом"), де колишній вже мер працював юрисконсультом, Шкльода у свій час очолювала.

Таким чином, можна констатувати, що нічого особливого у Луцьку не відбулося. Фактичний господар міста просто вирішив замінити одного свого менеджера, який вляпався у неприємну історію, на іншого (іншу), який (яка) ще не має таких проблем із правоохоронцями. Загалом для Луцька навряд чи щось може принципово змінитися. Але слідкуємо, зокрема, за ситуацією навколо можливого будівництва на місці льодової арени.