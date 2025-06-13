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13 июня 2025, 11:30

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: сколько оккупантов ликвидировали за сутки

13 июня 2025, 11:30
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки, 12 июня, Силы обороны Украины уничтожили 1 220 российских захватчиков, три системы РСЗО, танк, пять боевых бронированных машин, 42 артсистемы, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня и 106 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 001 560 солдат.

Напомним, накануне воины подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" уничтожили "символического" миллионного оккупанта.

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