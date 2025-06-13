Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: сколько оккупантов ликвидировали за сутки
За прошедшие сутки, 12 июня, Силы обороны Украины уничтожили 1 220 российских захватчиков, три системы РСЗО, танк, пять боевых бронированных машин, 42 артсистемы, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня и 106 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 001 560 солдат.
Напомним, накануне воины подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" уничтожили "символического" миллионного оккупанта.
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