Привидение Штучного и аппаратная игра. Откуда решили нажать на Разумкова

"Слуги народа" вдруг вспомнили, что у аппарата Верховной Рады уже год нет руководителя. Впрочем, это отнюдь не похоже на заботу об эффективности парламентской работы

"Слуги народа" вдруг вспомнили, что у аппарата Верховной Рады уже год нет руководителя. Впрочем, это отнюдь не похоже на заботу об эффективности парламентской работы

Фото: rada.gov.ua

Год назад аппарат парламента со скандалом потерял своего руководителя Вячеслава Штучного за его откровенную антиразумковскую деятельность. И вдруг монобольшинство из президентской партии решило вспомнить об этой персоне, и не просто, а пытаясь вернуть Штучного в утраченное им кресло. Зачем это делается и какие могут быть последствия, разбирался RegioNews.

Привет из 2020-го

Текущая парламентская неделя уже запомнится демаршем фракции "Слуги народа", которой не понравилась повестка дня пленарных заседаний от аппарата ВР. Поэтому монокоалиция не стала сидеть сложа руки, а оперативно предложила свою повестку - прежде всего, ради двух законопроектов из так называемого "антиолигархического пакета". Об этом много уже говорено отдельно, в том числе и в наших предыдущих публикациях, мы же вспомним другое несущественное, на первый взгляд, предложение президентской партии, которая к тому же влияет не на внешнюю политическую жизнь, а на внутреннюю парламентскую кухню.

Итак, фракция во главе с Давидом Арахамией выбрала трех кандидатов на должность главы аппарата Верховной Рады. И первое, что бросается в глаза – это фамилия "Штучный". Тот самый Вячеслав Штучный, которого в июле прошлого года уволили с должности руководителя аппарата парламента. А причиной того увольнения (за которое, кстати, проголосовало конституционное большинство – 307 народных депутатов) стал скандал с, будем называть вещи своими именами, шпионажем за спикером Дмитрием Разумковым в пользу Офиса президента (читайте – Андрея Ермака).

Пикантности той истории добавило то, что Штучного на должность выбирал сам Разумков, то есть, говоря языком нынешней власти, тот был "на 100% его человеком". Но менее чем за год оказалось, что "свой" довольно легко может превратиться в "чужого". Из-за этого Штучного – после целого ряда переговоров спикера с фракциями - в конце концов уволили, а должность руководителя аппарата с тех пор и по сей день остается вакантной. То есть Разумков тогда победил Ермака, но не закрепил эту победу. И теперь "слуги" вдруг решили не просто заполнить эту кадровую вакансию в парламенте, а напомнить спикеру, который все чаще играет в свою собственную игру, кто на улице Грушевского главный.

Многоходовочка?

Дело в том, что две другие кандидатуры – конечно, Штучный включен в список как жупел, его возвращение на пост теоретически возможно, но на практике вызовет если и не кризис, то предкризисные явления под куполом Верховной Рады – не являются приемлемыми для Разумкова. То есть для него этот выбор будет между плохим и очень плохим. А это, как вы понимаете, выбор без выбора.

И тут спикер может попасть в неприятную ситуацию. О конфликте между руководителем парламента и Банковой, которая в свою очередь контролирует парламентское монобольшинство, не говорит только слепой или ленивый. И все чаще этот конфликт из подковерной плоскости выходит наружу. В частности, Разумков уже открыто воюет на телеэфирах с руководством парламентской фракции "Слуги народа". К тому же, позиция спикера относительно направления в Венецианскую комиссию важного для президента Владимира Зеленского законопроекта №5599 (известного как "закон об олигархах") вызвала недовольство руководителей президентской партии, а, значит, и Офиса президента.

Поэтому рано или поздно должен был встать вопрос об отставке и замене его на более послушного Руслана Стефанчука. Хотя "слуги" постоянно и заявляют, что никакого увольнения Разумкова с должности председателя ВР и не планируется. Но в переводе на простой язык это может означать лишь то, что голосов у Банковой для этого решения просто нет. А строптивость Разумкова в вопросе назначения руководителя аппарата ВР – строптивость, инспирированная, собственно говоря, позицией фракции "СН" – может добавить аргументов Банковой в пользу увольнения уже несколько "чужого среди своих" спикера.

Ход антикоррупционщиками

Между тем Дмитрий Разумков, находясь на коронавирусной самоизоляции, времени тоже не теряет. Он сделал заявление, которое можно расценивать как удар в ответ, что вышло хоть и осторожным и аккуратным, однако все же ключевые слова в нем прозвучали. Спикер фактически заявил, что некоторым депутатам предлагают деньги за его отставку, завуалировав это в формулировку "существуют слухи" и "некоторые отставки". Но все, кому это послание адресовалось, прекрасно поняли главу ВР. Кроме того, Разумков пообещал обратиться в антикоррупционные органы, чтобы они проверили эти слухи. И эту часть заявления стоит понимать как попытку сыграть через неподконтрольное президенту и Банковой НАБУ. Поэтому, как видим, председатель ВР не собирается сдаваться на милость победителей, тем более, победителями их пока назвать нельзя – иначе Стефанчук уже бы проводил заседание парламента в другом кресле.

Впрочем, такие резкие движения пока не в интересах обеих сторон этого "холодного" противостояния. Банковая в случае увольнения Разумкова получит далеко не простого оппонента, который слишком много знает и понимает саму механику "зеленой" власти. В ситуации, когда число оппонентов будет только множиться и количество по известному правилу рано или поздно перейдет в качество, создавать себе еще одного врага было бы глупо.

Вместе с тем, увольнение здесь и сейчас невыгодно и самому Разумкову. Потеряв удобную для собственной раскрутки платформу аж за два года до следующих выборов, он рискует растерять значительную часть политического капитала. И таким образом завершить серьезную политическую карьеру, на которую спикер, очевидно, рассчитывает.

Поэтому, скорее всего, и Банковая, и глава ВР будут и дальше маневрировать, отражать тактические атаки оппонентов и выжидать удобный, по их мнению, момент для решения проблемы. Каждый своей – одним надо будет взять под полный контроль парламент, а другому – вовремя, без особых репутационных потерь соскочить с корабля, который рано или поздно пойдет на дно.