Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"

Житомир снова страдает из-за своей устаревшей очистной системы. Но поплатится ли на этот раз своей должностью Андрей Никитин – тот еще вопрос

Житомир снова страдает из-за своей устаревшей очистной системы. Но поплатится ли на этот раз своей должностью Андрей Никитин – тот еще вопрос

Фото: times.zt.ua

Не самые страшные, как для дождливого 2021 года, осадки спровоцировали настоящую экологическую катастрофу на житомирской реке Тетерев. Однако, как напоминает RegioNews, это далеко не первая проблема с канализационной системой города. А конкретных кадровых выводов из этого как не было, так и нет.

Фекалии в Тетереве: рыба массово мрет, людям запретили купаться и пить

Начало августа принесло Житомиру чрезвычайную ситуацию местного масштаба - 7 августа ливень затопил главную канализационную насосную станцию (ГКНС) города. В городском совете заявили, что в тот вечер Житомир получил шестидневную норму осадков. Впрочем, для примера – в июне за один день месячную норму осадков получали Запорожье и Мариуполь, в июле – Киев, но ни в одном из этих городов такие атмосферные катаклизмы не спровоцировали катастрофы вроде житомирской. В результате затопления помещения ГКНС выключились электродвигатели, которые перекачивали стоковые воды на очистные сооружения, поэтому все нечистоты областного центра попали прямо в главную водную артерию Житомира – реку Тетерев.

Это моментально вызвало массовый мор рыбы на полукилометровом участке. Однако это было только начало, потому что, по информации экологов, большое количество еще живой рыбы находится в предзаморном состоянии. Кроме рыбы, под угрозой оказались и люди – жителям Житомира запретили пользоваться водопроводной водой и купаться в Тетереве, поскольку в загрязненной фекалиями реке, по словам начальника управления экологической инспекции Полесского округа Виталия Подорожного, фиксируется превышение фактически по всем показателям.

То есть де-факто в Житомире произошла настоящая экологическая катастрофа, заговорили даже об официальном введении чрезвычайного положения на наиболее пострадавшем участке реки. Полиция, со своей стороны, уже открыла уголовное производство из-за нарушения правил охраны водоема. И проблема эта касается не только Житомира, поскольку Тетерев протекает через такие города региона, как Коростышев и Радомышль, а впадает в Киевское водохранилище на Днепре, которое, как известно, рядом со столицей.

Далеко не впервые: словенцы немножечко не успели

Почему же в Житомире произошло такое бедствие, и кто за него должен ответить? Для начала стоит отметить, что проблемы с канализацией для Житомира – это явление, которое, к сожалению, можно назвать привычным. Только в октябре прошлого года из-за изношенной канализационной системы провалился асфальт на двух улицах города – Фещенко-Чоловского и Гагарина (здесь вообще образовалось аж четыре пропасти). А до того "черные дыры" открывались в июне и феврале…

Причиной появления этих рукотворных пропастей стало, как уже было сказано, состояние городской канализации. Которая начала работать еще более чем полвека назад и с тех пор всерьез и капитально не ремонтировалась. И дыры в асфальте – это далеко не худшие последствия изношенного советского коммунального наследства. В мае 2018 года фекалии вперемешку с хлоркой попали в Тетерев (не выдержали трубы "Житомирводоканала") – говоря сухим языком цифр, город получил убытки размером в 7,5 млн грн.

Вообще-то в Житомире вроде бы и очухались насчет реконструкции канализационной сети. К тому же деньги на это не пришлось брать из городского бюджета – их выделил Всемирный банк (впрочем, только как кредит, так что рано или поздно отдавать их придется). Восстанавливать почти мертвую систему взялась компания Esotech из Словении. На момент аварии, по словам городского головы Житомира Сергея Сухомлина, до завершения реконструкции оставался один месяц – "оборудование было готово к монтажу".

Уволит ли Сухомлин Никитина на этот раз?

Поэтому имеем, на первый взгляд, настоящий несчастный случай, если бы не одно "но". Это "но" зовут Андрей Никитин, который с июня 2016 года и до сих пор возглавляет коммунальное предприятие "Житомирводоканал". Вскоре после назначения Никитина, в августе 2016-го, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), оштрафовала КП за нарушение лицензионных условий очистки и транспортировки сточных вод. Причины штрафа, конечно, имели место еще до появления Никитина во главе "Житомирводоканала". Но все дальнейшие события – уже на совести нынешнего руководителя этого коммунального предприятия.

Более того - в 2018-м, когда фекалии и хлор текли в направлении Гидропарка, именно Никитин так упрямо возражал, что причиной катастрофы стало его предприятие, что горожане на внеочередной сессии горсовета призвали Сухомлина уволить руководителя "Житомирводоканала". Однако мэр города к жителям не прислушался, а через некоторое время контракт с Никитиным вообще продлили. Как поговаривали злые языки: из-за того, что тот является очень удобным во внедрении "схем" в процесс реконструкции городской канализации. И вроде бы сам городской голова в этом заинтересован.

Но в июне текущего года гром над головой Андрея Никитина таки грянул. Впрочем, совсем по другой причине. И.о. директора по развитию и капитальному строительству"Житомирводоканала" Александра Гаврилова поймали на откате во время поставки оборудования на КП. Это произошло 25 июня, а уже 29-го Сухомлин своим решение отстранил Никитина от исполнения должностных обязанностей, а также создал комиссию для расследования этого инцидента.

После экологической катастрофы на Тетереве городской голова, заявив о комиссии ТЭБ и ЧС и о служебном расследовании, ни словом не обмолвился о руководителе "Житомирводоканала", который последние пять лет руководит коммунальным предприятием, и при каденции которого произошли две крупные аварии, повлекшие за собой миллионные убытки (нынешний инцидент еще непросчитанный, но в том, что финансовые последствия будут серьезные, почти нет сомнений).

Итак, рыба мрет, житомирцы сидят без воды, нечистоты плывут по региону, а руководитель профильного коммунального предприятия, увольнения которого требовала громада еще три года назад, во всей этой истории не фигурирует. Почему-то для городского головы откат (к тому же, не в исполнении самого Никитина, а одного из его временных подопечных) оказался значимым, чем катастрофа, которая затронула весь город.

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