Екологічна катастрофа у Житомирі: чи всидить знову на своєму місці очільник "Житомирводоканалу"

Житомир знову потерпає через свою застарілу очисну систему. Але чи поплатиться цього разу своєю посадою Андрій Нікітін – те ще питання

Житомир знову потерпає через свою застарілу очисну систему. Але чи поплатиться цього разу своєю посадою Андрій Нікітін – те ще питання

Фото: times.zt.ua

Не найстрашніші, як для дощового 2021 року, опади спровокували справжню екологічну катастрофу на житомирській річці Тетерів. Однак, як нагадує RegioNews, це далеко не перша проблема з каналізаційною системою міста. А конкретних кадрових висновків з цього як не було, так і немає.

Фекалії у Тетереві: риба масово мре, людям заборонили купатися і пити

Початок серпня приніс Житомиру надзвичайну ситуацію місцевого масштабу - 7 серпня злива затопила головну каналізаційну насосну станцію (ГКНС) міста. У міській раді заявили, що у той вечір Житомир отримав шестиденну норму опадів. Втім, для прикладу – у червні за один день місячну норму опадів отримували Запоріжжя та Маріуполь, у липні – Київ, але у жодному із цих міст такі атмосферні катаклізми не спровокували катастрофи на кшталт житомирської. Внаслідок затоплення приміщення ГКНС вимкнулися електродвигуни, які перекачували стокові води на очисні споруди, тож усі нечистоти обласного центру потрапили прямісінько у головну водну артерію Житомира – річку Тетерів.

Це моментально викликало масовий мор риби на півкілометровій ділянці. Однак то був лише початок, бо, за інформацією екологів, велика кількість ще живої риби перебуває у передзаморному стані. Крім риби, під загрозою опинилися і люди – жителям Житомира заборонили користуватися водопровідною водою та купатися в Тетерові, оскільки у забрудненій фекаліями річці, за словами начальника управління екологічної інспекції Поліського округу Віталія Подорожного, фіксується перевищення фактично по усіх показниках.

Тобто де-факто в Житомирі сталася справжня екологічна катастрофа, заговорили навіть про офіційне введення надзвичайного стану на найбільш постраждалій ділянці річки. Поліція, зі свого боку, вже відкрила кримінальне провадження через порушення правил охорони водойми. І проблема ця стосується не тільки Житомира, оскільки Тетерів протікає через такі міста регіону, як Коростишів та Радомишль, а впадає у Київське водосховище на Дніпрі, яке, як відомо, поруч із столицею.

Далеко не вперше: словенці трошечки не встигли

Чому ж в Житомирі сталося таке лихо, і хто за нього має відповісти? Для початку варто відзначити, що проблеми із каналізацією для Житомира – це явище, яке, на жаль, можна назвати звичним. Тільки в жовтні минулого року через зношену каналізаційну систему провалився асфальт на двох вулицях міста – Фещенка-Чолівського та Гагаріна (тут взагалі утворилося аж чотири провалля). А до того "чорні діри" відкривалися у червні та лютому…

Причиною появи цих рукотворних проваль став, як уже було сказано, стан міської каналізації. Яка почала працювати ще більш ніж пів століття тому і з того часу всерйоз та капітально не ремонтувалася. І діри в асфальті – це далеко не найгірші наслідки зношеного радянського комунального спадку. У травні 2018 року фекалії впереміш із хлоркою потрапили у Тетерів (не витримали труби "Житомирводоканалу") – говорячи сухою мовою цифр, місто отримало збитки розміром у 7,5 млн грн.

Взагалі-то в Житомирі начебто і зачухалися щодо реконструкції каналізаційної мережі. До того ж гроші на це не довелося брати із міського бюджету – їх виділив Світовий банк (втім, лише як кредит, тож рано чи пізно віддавати їх доведеться). Відновлювати майже мертву систему взялася компанія Esotech із Словенії. На момент аварії, за словами міського голови Житомира Сергія Сухомлина, до завершення реконструкції лишався один місяць – "обладнання було готове до монтажу".

Чи звільнить Сухомлин Нікітіна цього разу?

Тож маємо, на перший погляд, справжній нещасний випадок, якби не одне "але". Це "але" звуть Андрій Нікітін, який з червня 2016 року і до сьогодні очолює комунальне підприємство "Житомирводоканал". Невдовзі після призначення Нікітіна, у серпні 2016-го, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), оштрафувала КП за порушення ліцензійних умов очистки і транспортування стічних вод. Причини штрафу, звісна річ, мали місце ще до появи Нікітіна на чолі "Житомирводоканалу". Але усі подальші події – уже на совісті нинішнього керівника цього комунального підприємства.

Ба більше – у 2018-му, коли фекалії та хлор текли у напрямку Гідропарку, саме Нікітін так уперто заперечував, що причиною катастрофи стало його підприємство, що містяни на позачерговій сесії міськради закликали Сухомлина звільнити керівника "Житомирводоканалу". Проте мер міста до жителів не дослухався, а через деякий час контракт із Нікітіним взагалі продовжили. Як подейкували злі язики: через те, що той є дуже зручним у впровадженні "схем" в процес реконструкції міської каналізації. І начебто сам міський голова в цьому зацікавлений.

Але в червні поточного року грім над головою Андрія Нікітіна таки гримнув. Втім, зовсім з іншої причини. В.о. директора з розвитку та капітального будівництва "Житомирводоканалу" Олександра Гаврилова спіймали на відкаті під час поставки обладнання на КП. Це сталося 25 червня, а уже 29-го Сухомлин своїм рішення відсторонив Нікітіна від виконання посадових обов’язків, а також створив комісію для розслідування цього інциденту.

Після ж екологічної катастрофи на Тетереві міський голова, заявивши про комісію ТЕБ і НС та про службове розслідування, жодним словом не прохопився про очільника "Житомирводоканалу", який останні п’ять років керує комунальним підприємством, і за каденції якого сталися вже дві великі аварії, що спричинили мільйонні збитки (нинішній інцидент ще необрахований, але у тому, шо фінансові наслідки будуть серйозні, майже немає сумнівів).

Отже, риба мре, житомирці сидять без води, нечистоти пливуть регіоном, а керівник профільного комунального підприємства, звільнення якого вимагала громада ще три роки тому, у всій цій історії не фігурує. Чомусь для міського голови відкат (до того ж, не у виконанні самого Нікітіна, а одного із його тимчасових підопічних) виявився значимішим за катастрофу, яка зачепила усе місто.

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