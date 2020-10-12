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12 октября 2020, 18:05 10

В Житомире образовались 4 провала из-за прорыва коллектора

12 октября 2020, 18:05 10
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Коллектор был изношен на 100 процентов, в некоторых местах его просто нет
Коллектор был изношен на 100 процентов, в некоторых местах его просто нет
Фото: Суспільне
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В Житомире на улице Гагарина образовались четыре провала из-за прорыва изношенного коллектора, ремонтные работы будут длиться не менее недели.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главного инженера КП "Житомирводоканал" Сергея Еремина, передает RegioNews.

По его словам, коллектор в этом месте полностью изношен и подлежит замене.

Пока ребята ограждали это место, выставляли знаки, появились еще два провала. Коллектор протяженностью почти 100 метров полностью вышел из строя ... коллектор изношен на 100 процентов. В некоторых местах коллектора просто нет", - говорит Еремин.

Работники водоканала лопатами выгребают почву в тех местах, где прорвало коллектор, а верхний слой и асфальт снимает экскаватор

Мы приступили к выполнению работ. Будем сейчас вычищать трубу, вынимать остатки камней, почвы, делать лоток. После того, как мы это сделаем, нам привезут пластиковые трубы, будем дальше менять их и делать санацию", - говорит один из работников.

Напомним, пропасть имени Сухомлина: в Житомире посреди проезжей части асфальт ушел под землю, лишь чудом никто не пострадал.

Житомир дороги асфальт коммунальщики авария
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