За красивой оберткой: почему Сухомлин не решает мегапроблемы Житомира с транспортом и водоснабжением

Мэрская «стратегия» в преодолении крупнейших житомирских неурядиц вполне понятна – их решение должно стать бесконечным, что позволит из года в год и на том же самом «осваивать средства» в многомиллионных масштабах

Мэрская «стратегия» в преодолении крупнейших житомирских неурядиц вполне понятна – их решение должно стать бесконечным, что позволит из года в год и на том же самом «осваивать средства» в многомиллионных масштабах

"Первое – удалось дать людям надежду на изменения, потому что в Житомире много лет ничего не менялось. Второе – инфраструктура начала меняться. Третье – мы пишем стратегию и закладываем видение того, каким должен быть город через 5-10 лет", – о таких трех свои достижения за время мэрства отчитался городской голова Житомира Сергей Сухомлин в одном из довольно презентационных интервью. Тогда же он среди крупнейших инноваций в городе назвал переход на светодиодное освещение, введение в коммунальном транспорте электронного билета и модернизацию водоканала.

Хотя на самом деле все эти достижения обеспечивались не благодаря находчивости мэрии, а через выделение солидных денег из Государственного фонда регионального развития Украины и путем предоставления Житомиру не менее объемных международных кредитов. И все это привлекалось во времена вице-премьерства Геннадия Зубко – житомирянина и старого-доброго знакомца Сухомлина. Но даже в таких супекомфортных финансовых условиях градоначальнику не удалось решить две ключевые для житомирян мегапроблемы – транспортную и с нормальным водоснабжением. Потому быстрое их решение, похоже, не входило ни в стратегию, ни в видение действующего мэра.

Троллейбусные парадоксы

Житомирский голова в завернутом в красивую обертку своем отчете за 2019 год похвастался много чем, в том числе и "постоянной мобильностью транспортной инфраструктуры". Однако такого конкретного хаоса с транспортом, который наблюдается последние годы, не помнят даже житомирские старожилы. Движение коммунального транспорта в Житомире полностью дублируют пригородные маршруты, в которых, само собой, нет никаких валидаторов, которыми так гордится Сухомлин. Да и там, где эта система электронных билетов действует, она очень неудобна для пассажиров и особенно льготников, хотя на ее внедрение ушло из городского бюджета, между прочим, свыше 20 млн грн.

Однако есть в этой сфере вопросы и поважнее. К примеру, в городе до сих пор нет новой утвержденной автобусной сети – ее уже который год подряд все никак не могут в мэрии разработать. А все, наверное, потому, что главную ставку в развитии коммунального транспорта их главный шеф сделал на приобретение новых троллейбусов. И, опять же, за деньги Европейского банка реконструкции и развития, который прокредитовал житомирскую транспортную программу на сумму в 9,5 млн евро. В итоге победителем тендера по закупке 49 троллейбусов в прошлом году стала белорусская компания "Белкоммунмаш", выиграв его в украинской корпорации "Богдан".

Впрочем, такой якобы хеппи-энд в решении транспортной проблемы вдруг стал сопровождаться несколькими троллейбусными парадоксами. Во-первых, очень растянутая во времени закупка новых троллейбусов совершенно не изменила их реальное количество на маршрутах, поэтому именно коммунальное предприятие "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" (ТТУ) так и осталось катастрофически убыточным. Например, год назад до завершения 2019-го ТТУ Житомира не хватало более 50 млн грн, а в этом году из-за многомесячных жестких карантинных ограничений в работе общественного транспорта такие убытки будут на порядок выше.

На второй же троллейбусный парадокс под названием "До и после весеннего карантина" обратили свое внимание житомирские эксперты по транспортным вопросам, даже выложив в соцсети четкую и всем понятную инфографику по этому поводу.

Круговорот мутной воды

Еще более интенсивный бег по кругу наблюдается в действиях городской власти Житомира для решения едва ли не самой большой проблемы города – водной. Как известно, качество здешней питьевой воды является одной из худших в стране, потому что главным и безальтернативным водным источником для житомирян остается водохранилище "Видсичне", которое сильно заилено, а уровень воды в нем время от времени опускается до критической черты.

Более того, в августе 2016 года уже при мэрстве Сухомлина НКРЕКУ оштрафовала "Житомирский водоканал" за нарушение лицензионных условий на этапах очистки воды и транспортировки сточных вод на очистные сооружения и обязала водоканал устранить эти нарушения максимум до апреля 2017 года. Однако уже в мае 2018-го произошел выброс нечистот и хлорки в реку Тетерев из труб водоканала, а ущерб, нанесенный экологической системе был оценен в 7,5 млн грн.

При этом сам директор водоканала Андрей Никитин до последнего отрицал очевидное – причастность своего предприятия к сбросу нечистот. Житомиряне тогда на внеочередной сессии горсовета потребовали увольнения Никитина, но мэр Сухомлин проигнорировал эту просьбу общины. А уже через два месяца, когда скандал немного улегся, вообще продлил контракт с этим же директором водоканала еще на два года.

Официальным объяснением причины для такого решения была "незаменимость" Никитина во время реализации проекта по реконструкции очистных сооружений водоканала, которое осуществляет словенская компания Esotech за 13,6 млн долларов, выделенных Всемирным банком в качестве кредита. А неофициально в Житомире поговаривают, что городской голова вместе с близким к себе директором водоканала уже завели в этот проект под кодовым названием "Очистка" свои компании на субподряд, а также единолично определяют, где необходимое оборудование для новых очистных сооружений покупать. И это, напомним, на суммы в сотни миллионов гривен.

Из всего вышесказанного напрашивается один неутешительный вывод. Получается так, что реальная мэрская "стратегия" в преодолении крупнейших житомирских неурядиц вполне понятна - их решение должно стать бесконечным, что позволит из года в год и на том же самом "осваивать средства" в многомиллионных масштабах. И единственным ключевым условием для этого является непрерывное пребывание Сухомлина в кресле городского головы Житомира.