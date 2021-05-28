20 млрд грн. на асфальте. Как у Кирилла Тимошенко "освоили" два годовых бюджета Днепропетровщины

Практически все самые крупные дорожные стройки на Днепропетровщине сейчас ведет фирма "Автомагистраль-Юг", которой всего за год дали подрядов на сумму почти 20 млрд грн., а это как два годовых бюджета области

Практически все самые крупные дорожные стройки на Днепропетровщине сейчас ведет фирма "Автомагистраль-Юг", которой всего за год дали подрядов на сумму почти 20 млрд грн., а это как два годовых бюджета области

LIGA.net

Мы уже писали в статье 5 млрд. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку" о том, как и благодаря кому компания "Автомагистраль-Юг" стремительно ворвалась на рынок строительства и ремонта дорог на Харьковщине. Но эти успехи "Автомагистраль-Юг" и Кирилла Тимошенко меркнут по сравнению с тем, сколько подрядов компания получает на Днепропетровщине. Сегодня "Автомагистраль-Юг" строит или ремонтирует практически все самые главные дорожные направления в Днепропетровской области. Фирма фактически не участвует в тендерах на несколько десятков миллионов гривен, ведь главная ее цель – мегаподряды на сотни миллионов, а то и на миллиарды. И такие тендеры она с легкостью выигрывает, несмотря на очень жесткую конкуренцию в этой сфере.

За год выиграли больше 15 тендеров

В 2020 году компания "Автомагистраль-Юг" выиграла сразу более 15 тендеров на общую сумму почти 20 млрд грн. Часть подрядов – по строительству дорог практически с нуля, а часть – текущий ремонт трасс.

К примеру, в прошлом году фирма выиграла тендер по ремонту дороги Днепр-Николаев, который оценивается почти в 1,8 млрд грн. Кроме того, "Автомагистраль-Юг" будет ремонтировать дорогу Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье. Этот тендер принесет компании почти 700 млн грн.

Но самым большим куском денежного пирога для компании стал тендер по строительству части дороги Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка. Этот подряд компания также выиграла в прошлом году. Причем, изначально на строительство части этой дороги в Днепропетровской области из бюджета планировали потратить более 12,5 млрд грн. Именно такой была ожидаемая стоимость реализации проекта. Но "Автомагистраль-Юг" решила просто демпинговать, чтобы любой ценой забрать этот тендер себе. В итоге, компания предложила построить дорогу за 10,6 млрд грн. То есть, фактически на 2 млрд грн. дешевле, чем были готовы платить из бюджета.

Весь фокус заключается в том, что очень часто фирмы занижают свое денежное предложение по тендеру на строительство, чтобы забрать себе подряд. Но затем, когда начинаются работы по выполнению задания тендера, заключаются дополнительные договоры, что увеличивает стоимость работ. Поменять уже ничего невозможно, а потому чиновники доплачивают бюджетные деньги. Таким образом "избранные" фирмы в итоге получают именно то, что хотели изначально.

В целом, на трассе Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка компания "Автомагистраль-Юг" выиграла тендеров более, чем на 12 млрд грн., ведь помимо основного подряда были еще несколько. Все выигранные тендеры почти на 20 млрд грн. настолько масштабны, что работы по их выполнению начались еще в прошлом году и продляться в текущем.

В общем, складывается такая ситуация, что в течение 2017-2019 годов "Автомагистраль-Юг" выиграла тендеров по Днепропетровской области на сумму около 4 млрд грн., а вот только за прошлый год она взяла подрядов на сумму почти в пять раз больше.

Покровители из высоких кабинетов

Естественно, без большого покровительства в Украине такие крупные тендеры освоить невозможно. Но у "Автомагистраль-Юг" с этим все в полном порядке, ведь фирма довольно близка к главному куратору президентской программы "Большое строительство" заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко. И его соратнику по "Большому строительству" Юрию Голику. Для последнего "Автомагистраль-Юг" знакома уже довольно давно. Дело в том, что в свое время Юрий Голик являлся внештатным советником губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, который был в этой должности в течение 2015-2019 годов.

Во времена президентства Петра Порошенко именно "Автомагистраль-Юг" выигрывала довольно солидные тендеры по строительству дорог на Днепропетровщине. В этом деле компанию всячески поддерживал именно губернатор Днепропетровской области Резниченко, а вот его советник Юрий Голик фактически курировал все вопросы в области, связанные со строительством и ремонтом инфраструктурных объектов, хотя и не имел официальной чиновнической должности в ОГА. Такое положение дел было очень полезным для самого губернатора Резниченко, ведь всю черновую работу по организации тендеров и курированию различных строек выполнял именно Голик, а поскольку он не имел официальной должности, то и декларацию ему подавать не нужно было. Это являлось своеобразным щитом перед антикоррупционерами, которые всегда находят в крупных тендерах различные темные схемы.

А Кирилл Тимошенко в свое время был одним из пиарщиков команды Порошенко. А поскольку нынешний замглавы Офиса президента является выходцем из Днепропетровской области и всегда, как говорится, крутился в местной политике, он прекрасно знал о тандеме Резниченко-Голик. Более того, как утверждают СМИ, Тимошенко давно лично знает Юрия Голика. Познакомил их отец нынешнего замглавы ОП Владлен Тимошенко – бизнесмен из Днепра, а также депутат Днепропетровского облсовета. Сам Тимошенко-старший знает Голика через Геннадия Корбана и Бориса Филатова, которые владели торговым центром "Пассаж" в Днепре, а Владлен Тимошенко был директором этого ТЦ.

Ну и не нужно забывать, что и Голик и Резниченко являются выходцами из "Украинского медиахолдинга", в свое время принадлежавшего Борису Ложкину, которому Резниченко приходится родственником. Неудивительно, что карьера обоих получила ощутимый толчок после того, как Ложкин возглавил Администрацию Порошенко.

Не забыл старых знакомых

Далее история развивалась в следующем ключе. Владимир Зеленский побеждает на выборах президента Украины и Валентин Резниченко увольняется с должности губернатора Днепропетровской области. Естественно, Юрий Голик также теряет полномочия внештатного советника Резниченко. В свою очередь Кирилл Тимошенко сразу же после вступления Зеленского в полномочия, становится заместителем главы Офиса президента, поскольку сыграл немаловажную роль в предвыборной кампании нынешнего главы государства.

Как только Тимошенко появился на Банковой, он сразу же вспомнил о Голике, которого продвинул на должность советника тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука. Через какое-то время вызревает идея с организацией "Большого строительства". И вот здесь наступает настоящий звездный час Голика, который со своим опытом в строительных проектах вошел в Координационный совет по реализации проекта "Большое строительство". Произошло это летом 2020 года, но уже до того под пристальным вниманием Голика начали реализовываться проекты президентской программы. Одним из флагманов которой и является строительство дороги Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка. Вот именно здесь на большую арену тендерных процедур и вывели знакомую Голику компанию "Автомагистраль-Юг". Символично, что эта дорожно-строительная фирма имеет днепровские корни. Хотя, фактически она зарегистрирована в Одессе, но согласно данным проверки Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, практически все мощности "Автомагистраль-Юг" находятся в Днепре.

Пользуясь авторитетом у президента и Кирилла Тимошенко за продвижение "Большого строительства" Юрий Голик, похоже, не забыл и про бывшего шефа – Валентина Резниченко. В конце 2020 года Владимир Зеленский снова назначил Резниченко губернатором Днепропетровщины. Потому тандем Голик-Резниченко фактически снова воссоединился. Первый продвигает "Большое строительство" из Киева, а Резниченко непосредственно следит, как "Автомагистраль-Юг" выполняет многомиллиардные тендеры в Днепропетровской области. А на самом верху все это курирует Кирилл Тимошенко.

Читайте также:

Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского

Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского

5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою "кормушку"

50 ВІДТІНКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО