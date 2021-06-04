Воздушная "Большая стройка". Как Кирилл Тимошенко готовится "пилить" аэропорты

Освоить до конца года 2,4 млрд грн. на ремонтах аэропортов в Украине – задача минимум для замглавы ОП Кирилла Тимошенко и его пула спецов из президентской "Большой стройки"

Освоить до конца года 2,4 млрд грн. на ремонтах аэропортов в Украине – задача минимум для замглавы ОП Кирилла Тимошенко и его пула спецов из президентской "Большой стройки"

Назначение главой Мининфраструктуры креатуры Кирилла Тимошенко Александра Кубракова сильно разогрело аппетиты главных идеологов "Большого строительства". И 2,4 млрд - это лишь "аперитив", ведь речь пока идет о трех малых аэропортах и распиаренном "Днепре". Но до 2025 года в планах Тимошенко главное блюдо – 16 региональных "авиахабов" и соответственный рост бюджета строительства

Итак, задача-минимум - нужно "освоить" уже заложенные в бюджете 2,4 млрд грн на реконструкцию аэропортов, из них – 1,4 на "родной" аэропорт "Днепр", и еще миллиард – на аэропорты "Винницы", "Херсона" и "Ровно". Как это будет происходить? Есть уже обкатанные схемы на строительстве дорог в "Большом строительстве", есть свои подрядчики, которые зайдут на объекты.

Можно не сомневаться, что для реконструкции аэропорта "Днепр" будет использоваться любимый подрядчик Кирилла Тимошенко с "днепровскими" корнями "Автомагистраль-ЮГ". Мы уже писали какие бюджеты она осваивает на Днепропетровщине и на Харьковщине. Теперь перед ней открываются "воздушные ворота". Впрочем, кто-то может сказать, но ведь и правда воздушную инфраструктуру Украины нужно развивать и, мол, какая разница, кто будет реализовывать эти благие намерения "больших строителей" лишь бы был результат. И вот тут возникает вопрос: а будет ли результат или мы просто имеем дело с предлогом для распила?

"Развитие сети региональных авиахабов. Мы ставим перед собой конкретную цель - к 2025 году рынок внутренних авиаперевозок должна вырасти до 4 млн пассажиров в год и до 5 тыс. тонн грузов в год. Перелеты внутри страны должны стать доступными для украинцев, а дорога от дома до аэропорта - занимать минимум времени. Кроме того, украинцы должны получить возможность летать из небольших региональных аэропортов за границу. Планируем, что через несколько лет в небольших украинских городах дополнительно появится 16 аэропортов", - написал Кирилл Тимошенко в своем блоге на "Обозревателе".

Но об экономическом обоснованием этого "наполеоновского" плана, анализе спроса и предложения, прогнозах их развития речь не идет вообще. По крайней мере, не так громко, как о "Большом строительстве" как таковом, что свидетельствует об одном – важен путь, а не результат. Мининфраструктуры, которое возглавил ставленник Тимошенко Александр Кубраков, лишь планирует наладить в 2022 году сбор статистических данных для анализа по транспортной отрасли вообще и авиаперевозкам в частности. Когда появится результат – неизвестно, примерно, как с переписью населения в Украине.

Выходит, что вся информация для разработки более-менее адекватного бизнес-плана отсутствует, есть лишь разрозненные данные от действующих авиаперевозчиков, и то постфактум. А Мининфраструктуры не располагает целостной "картинкой", чтобы что-то планировать в принципе.

При этом в докоронавирусном 2019 году на внутренних авиарейсах объем перевозок составил миллион пассажиров. Это в шесть раз меньше, чем в поездах "Интерсити+", и соотношение цена билета/время в дороге здесь не всегда работает в пользу даже весьма обеспеченного потребителя. В пандемийном 2020 году такое соотношение составило один к пяти при падении объемов перевозок примерно вдвое. Понятно, что в кризисный период такие данные – не самый четкий индикатор, но все равно: где Тимошенко взял 4 миллиона пассажиров в 2025 году? Из каких покупательской способности и спроса он исходил? И какие грузы, какими "Мриями" он намерен транспортировать – тоже загадка. Особенно на фоне планов, озвученных тем же Тимошенко о запуске скоростного железнодорожного сообщения между городами Украины: "Максимум 3-4 часа в пути между Киевом и другими городами". Нередко в Украине как раз такое время нужно потратить, чтобы добраться до ближайшего аэропорта.

Если предположить, что такой план – своего рода стартер для запуска экономики, и у президента намерены жертвовать рентабельностью отрасли ради доступной транспортной инфраструктуры, которая даст инвестпривлекательность, потянет за собой экономику – тоже не сходится. Вернее – есть пазлы, но они не стыкуются по цвету, контуру и вообще из разных коробок.

Так, анонсируется создание национального авиаперевозчика на базе ГП "Антонов". Государственные транспортные компании во всем мире в принципе считаются рискованной затеей, в большинстве своем – дотационные и очень редко выдерживают конкуренцию с частными. Но здесь хотят сформировать парк самолетов на условиях лизинга. Как программа поддержки для авиастроителей – может быть это и выход. Но как-то в стиле Лукашенко, дотирующего МАЗ, чтобы продавать автобусы за рубеж, добывая валютные поступления. Но в данном случае – в чем выгода? Делать самолеты на склад?

Далее: снизить стоимость перелетов, согласно плану "Большой стройки", намерены упразднив НДС для внутренних рейсов. Пока это лишь заявления, нет бюджетных расчетов, не факт, что Минфин в курсе. Но ведь в цену билета заложен не только НДС. Это сам тариф, свой у каждого перевозчика, стоимость обслуживания в аэропортах, топливный, страховой, сервисный и прочие сборы. Пока о четких намерениях влиять на эту сферу в Мининфраструктуры и в Офисе президента никто не говорил, а значит, те самые внутренние авиарейсы из обновленных аэропортов будут работать при действующих правилах игры и на цене билета они могут сказаться только в сторону повышения.

Вот и выходит, что Кирилл Тимошенко "рисует" воздушные "Нью-Васюки" с одной целью – оправдать необходимость того, чтобы в бюджете и дальше закладывались деньги под его воздушное "Большое строительство", хотя нет особых надежд, что реконструированные аэропорты будут рентабельными.

В этом контексте очень показательна также тема аэропортов для Донецкой и Луганской областей. Кирилл Тимошенко сумел увлечь этой темой Президента, но опять его подставил. Так, Зеленский в феврале на форуме "Украина 30. Инфраструктурa" заявил, что на Донбассе построят один на двоих, но новый аэропорт. "Сейчас будут находить точку и в этом году мы начнем проектирование нового аэропорта для этих двух областей", – заявил он.

Правда, с тех пор концепция строителей видимо изменилась, и теперь в прифронтовом регионе за "президентские" аэропорты уже борются Мариуполь и Краматорск. В первом, по заявлению мэра Мариуполя Вадима Бойченко, началось проектирование, во втором еще нет, но уже подсчитали стоимость реконструкции – глава Донецкой ОГА Павел Кириленко назвал сумму в 35 миллионов долларов. Оба рады поддержке главы государства. Не факт, что рады военные, ведь радиус поражения ракетами установки "Бук" – 25 километров. Как раз расстояние от фронта до Мариуполя. До Краматорска – 45 км., но ведь самолеты не летают вертикально, да и какому перевозчику или пассажиру захочется пробовать такой экстрим? Так что идея построить аэропорт с нуля, который бы обслуживал Донбасс и захватывал часть Запорожской области, по-прежнему активно муссируется адептами "Большой стройки" – так будет выше стоимость работ, что важно, но с благой целью – безопасность!

В сухом остатке выходит, что горизонты воздушной "Большой стройки" определяются лишь широтой взглядов ее идеологов, медийной привлекательностью и возможностью "освоить" средства для Кирилла Тимошенко.

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