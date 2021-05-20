Ритуальный пиар. Почему не стоило ожидать чего-то особенного от сегодняшних слов Зеленского

За два года его президентства обычной практикой стало глобальное нивелирование всех обещаний главы государства - они громко рождаются, но тихо и очень быстро умирают

За два года его президентства обычной практикой стало глобальное нивелирование всех обещаний главы государства - они громко рождаются, но тихо и очень быстро умирают

president.gov.ua

На вторую годовщину со дня вступления в президентскую должность Владимира Зеленского главным ньюзмейкером страны стал вполне ожидаемо сам президент. Даже социологи на двухлетие инаугурации Зеленского приготовили главе государства своеобразный подарок в виде исследования народного доверия. К примеру, социологическая группа "Рейтинг" именно сегодня обнародовала свой опрос, согласно которому у действующего президента, в принципе, не все так плохо с электоральной поддержкой, особенно если сравнивать с его предшественниками.

Итак, по данным "Рейтинга", президенту Зеленскому доверяют 46% опрошенных, а не доверяют 51% респондентов. При этом баланс доверия/недоверия на втором году президентства был намного хуже как у Петра Порошенко (в 2016-м ему доверяли 20% украинцев, а не доверяли 71%), так и у Виктора Януковича, уровень недоверия к которому в 2012-м составлял уже 70%, а уровень доверия – 22%.

Впрочем, есть в этом социологическом исследовании одна пилюля, очень горькая для нынешней команды на Банковой. Ведь около 42% украинцев оценили второй год президентства Зеленского неудовлетворительно или ужасно, лишь 20% выставили ему оценку "хорошо", а оценили действия президента на "отлично" вообще 4%. Между прочим, показатели отношения граждан к первому году его руководства Украиной немного лучше, но незначительно. То есть радоваться в Офисе президента, судя по этим цифрам, нечему.

Однако цифры цифрами, но центральным событием информационного дня страны стали не свежие рейтинги, а большая пресс-конференция Владимира Зеленского под громким названием "Президент 2.0", которая проходила в Киеве на заводе "Антонов" на фоне самолета Ан-124 "Руслан" и недостроенного мегалайнера "Мрія". "Это ответ на вопрос, что было сделано за эти два года, как я вижу будущее моей любимой страны", - сразу пояснил глава государства эту задумку своих режиссеров. И, собственно, этот антураж сегодняшней пресс-конференции действительно имеет все шансы запомниться не только присутствующим журналистам, но и широкому кругу украинцев.

Однако если говорить не о форме, а о содержании, то здесь все выглядело не столь впечатляюще и успешно. Безусловно, новостные ленты запестрели президентскими заявлениями, его комментариями и всевозможными оценками различных сфер текущей жизнедеятельности страны. Но вполне очевидно, что актуальность абсолютного большинства этих заявлений, комментариев и оценок Зеленского вряд ли доживет даже до завтрашнего утра. Это если говорить сугубо информационно, а политически – и подавно.

Единственное, более продолжительной жизни, наверное, все же стоят президентские слова о предстоящих праздничных мероприятиях по случаю 30-ти лет независимости Украины, критические стрелы в адрес мэра Киева Виталия Кличко и анонсы очередных санкций на пятничном заседании СНБО, сделанные им в чисто киношном стиле: "Вы увидите еще много всего. Смотрите нас каждую пятницу". Или обещания главы государства не приглашать в свою команду Владимира Гройсмана, Арсения Яценюка и Юлию Тимошенко. Остальное же из обещанного сегодня Зеленским, похоже, уйдет в небытие, как вода в песок.

А все потому, что за два года его президентства обычной практикой стало глобальное нивелирование всех предыдущих обещаний главы государства, включительно с предвыборными - они громко рождаются, но тихо и очень быстро умирают. И задает тон такому общественному восприятию сам Зеленский и его команда: продуцирование обещаний на любой вкус для чьих-либо ушей не прекращается ни на минуту, однако на Банковой о них обычно помнят только "на волне хайпа", то есть совсем недолго после их озвучивания.

Из последнего в таком, так сказать, тренде – красноречивый случай с проектом "Украина 30", который обещалось сделать мегафорумом каждую неделю, однако он тихонько сошел на псы, потому что президент, судя по всему, нашел более яркий способ поднять рейтинг. Так, в феврале Зеленский лично анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в Украине. Он обещал, что в течение следующих месяцев пройдет 30 форумов по разным темам – будет "долгий, обстоятельный, возможно, непростой, но честный разговор". А вот в марте было проинформировано о трехнедельной паузе в проведении регулярных форумов из серии "Украина 30" из-за карантина. Три недели истекли еще 12 апреля, но возобновились еженедельные обсуждения только 11 мая, и то лишь по личному поручению президента.

В конце концов, еще перед новым, 2021 годом RegioNews в своем спецпроекте под названием "50 оттенков Зеленского" основательно проанализировал важнейшие президентские обещания по шести главным направлениям: политика, война, борьба с коррупцией, экономика, социальная и гуманитарная сферы. Одним словом, работа была проведена немалая, но в итоге все свелось к банальной констатации – слово президента не имеет такого уж значения.

Поэтому не стоило ожидать чего-то особенного от слов Зеленского и на сегодняшней пресс-конференции, которая хоть и длилась три часа, но эффект от услышанного из уст президента выветривался буквально в режиме онлайн. В результате все действо превратилось в некий ритуальный пиар Зеленского, посвященный сугубо второй годовщине его пребывания при власти.