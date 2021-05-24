Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского

Кирилл Тимошенко очень беспардонно пользуется доверием президента и наращивает свой аппаратный вес на Банковой буквально не по дням, а по часам. А президент пропорционально этому теряет рейтинг

Кирилл Тимошенко очень беспардонно пользуется доверием президента и наращивает свой аппаратный вес на Банковой буквально не по дням, а по часам. А президент пропорционально этому теряет рейтинг

У замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко в последнее время наблюдается форменное головокружение от успехов, причем по нескольким направлениям. Тут тебе и назначение Верховной Радой трех новых министров, двое из которых – свежеиспеченные глава Минздрава Виктор Ляшко и руководитель Мининфраструктуры Александр Кубраков – очень близки (в особенности Кубраков) к Тимошенко. А также организация всего антуража для большой пресс-конференции Владимира Зеленского на двухлетие его президентства.

И мало ли что говорят злые языки, усмотрев в президентском пиар-представлении 20 мая на заводе "Антонов" успех лишь по форме, а не по сути. Хотя с сугубо содержательной частью информационной политики ОП, за которую на Банковой с мая 2019 года отвечал и продолжает отвечать 32-летний Кирилл Владленович, изначально были серьезные проблемы, иногда превращаясь в откровенные пиар-провалы.

Наиболее яркий пример тому – прибытие в Украину из Китая в апреле 2020-го с медицинским грузом транспортного самолета АН-225 "Мрия", который лично встречали президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники, в том числе и замглавы ОП Тимошенко, ответственный за информационное сопровождение столь знакового события в эпоху только-только начавшейся мировой пандемии коронавируса.

"Наша "Мрия" привезла в Украину 12 миллионов масок как для больниц, так и для аптечных сетей, привезли около 260 тысяч защитных очков для медиков и более 100 тысяч защитных костюмов 5-го уровня защиты", - торжественно объявил тогда Зеленский. Однако позитивный пиар резко ушел в негатив, когда очень скоро стали известны подробности данного прилета "Мрии" на Родину. Оказалось, что оплатила этот авиарейс из Китая компания "Эпицентр", гендиректор которой Петр Михайлишин признал: часть груза действительно предназначалась для продажи в их сети гипермаркетов.

Тут уж пришлось оправдываться тому, кто совершил прокол, то есть Кириллу Тимошенко. Но его слова о том, что, дескать, "мы посчитали необходимым встретить "Мрию", потому что она давно не летала, это гордость нашего авиастроения, и не везла что-то секретное" либо "часть груза ушла в продажу, часть поехала раздаваться по регионам, я у них попросил, чтобы они дали информацию, куда и в каком количестве рассылались грузы, мы предоставим" никого особо не убедили. Все ждали соответствующего кадрового решения президента по провинившемуся, впрочем, оно так и не последовало.

Потому что подобный пиар-провал ему простили, Тимошенко продолжил успешно подставлять Зеленского. Уже в июне 2020 года главный в ОП по пиару становится руководителем Координационного совета по реализации программы "Большое строительство", созданного отдельным указом Зеленского в качестве консультативно-совещательного органа при президенте. И очень быстро Тимошенко берет в свои руки многомиллиардные потоки, выделяемые из госбюджета (в том числе, из "ковидного фонда") на ремонт и строительство дорог, а также на другие обновления устаревшей украинской инфраструктуры.

А помог ему в этом давний подручный, известный в узких кругах "государственный менеджер" Юрий Голик и тогдашний глава "Укравтодора" Александр Кубраков (тот самый, ставший ныне новым министром инфраструктуры), которые все вместе и посодействовали созданию пресловутого "дорожного картеля". Это когда, как утверждает экс-министр финансов Игорь Уманский, "с самого старта "Большого строительства" были внесены изменения в требования к тендерной документации, и по странному стечению обстоятельств, новым требованиям соответствует только шесть компаний – любимцев судьбы".

Однако даже после целой серии таких скандальных "больших строительных" разоблачений позиции Тимошенко на Банковой не пошатнулись, а только усилились – он стал отвечать в ОП еще и за региональную политику. Кстати, получить политический рычаг на местные власти в преддверии прошлогодних местных выборов ему как раз позволила реализация программы президента "Большое строительство". И уже после выборов-2020 Тимошенко создал перед Зеленским иллюзию победы на них партии "Слуга народа". А именно: после череды областных коалициад у представителей "СН" оказалось максимальное среди всех политических конкурентов количество глав облсоветов – 12.

Правда, для этого "слугам" пришлось вступать в неестественные и неприятные для общенационального реноме Зеленского локальные союзы с ОПЗЖ и "Евросолидарностью", и практически во всех таких мезальянсах партия президента играет далеко не главную, а второстепенную и даже, скажем так, абсолютно декоративную роль. Подставляет ли Тимошенко таким образом под политический удар в будущем главу государства? Безусловно, но он – настоящий король очковтирательства, но судя по всему, Зеленский его фокусы воспринимает за чистую монету, потворствуя непомерным политическим амбициям своего подчиненного, которые растут не по дням, а по часам.

Вот и выходит, что удачный "опыт" на "Большом строительстве" только разогрел аппетиты действующего замглавы Офиса президента по вопросам региональной политики. Теперь в его распоряжении – все Министерство инфраструктуры, а не только "Укравтодор", и большие планы на "освоение средств" в рамках "Большой реставрации", на которую государство уже выделило 2 млрд грн. Тем самым он уже перешел дорогу главе Минрегиона Алексею Чернышову, который до сих пор опекал в регионах реновацию школ, детсадов, больниц и рассчитывал получить под свою опеку и объекты культурного наследия.

Ну а дальше головокружение от успехов может подвигнуть улыбчивого Тимошенко и на подсиживание своего нынешнего непосредственного начальника Ермака, как знать. Если же дела в "ЗеКоманде" определенно "запахнут керосином", Кирилл Владленович уверен, что всегда сможет ретироваться в новую команду. Или же в новую-старую.

Да хоть и к тому же Петру Порошенко, вокруг которого он крутился до начала своей службы у Владимира Зеленского на президентских выборах-2019. Ведь именно продакшн Кирилла Тимошенко Goodmedia снимал видеоролики и для бывшего генпрокурора Юрия Луценко, и для экс-премьера Владимира Гройсмана, и для самого Порошенко в его бытность президентом, и даже для известного бизнес-партнера Петра Алексеевича, его армейского друга Игоря Кононенко. Причем такое оттачивание очковтирательского мастерства Тимошенко всегда было по душе его заказчикам.

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