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15 июня 2021, 16:58 605

Зеленский выступил за переход всех вокзалов в концессию

15 июня 2021, 16:58 605
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Офис президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею государственно-частного партнерства по всем вокзалам в Украине

Об этом он сказал во время пресс-конференции на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов", пишет RegioNews.

"Мы же видим, что происходит с "Укрзализныцей". ... Я видел полностью их математику, полную их картину, их задолженность. Они банкроты, там миллиарды, – сообщил президент.

Он заявил, что поддерживает идею концессии вокзалов для улучшения состояния "Укрзализныци".

"Несмотря на то, что это стратегическое предприятие, я не вижу проблемы, если в здания вокзалов зайдут крупные ритейлеры. Чтобы там были магазины, кафе. Я считаю, что для концессии у нас есть законодательство, а если что-то не позволяет - надо менять", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что "сдал бы все вокзалы в концессию, было бы очень круто - пусть люди зарабатывают и получают комфорт".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине шесть вокзалов передадут в концессию.

Украина Владимир Зеленский Офис президента вокзал президент

 
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