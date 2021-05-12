Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города

Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив не сдержал слова и не объединил два бульвара к очередной годовщине города, зато его брат Ярослав присоединился к футбольному подарку жителям Франковска

Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив не сдержал слова и не объединил два бульвара к очередной годовщине города, зато его брат Ярослав присоединился к футбольному подарку жителям Франковска

Как глава Ивано-Франковска продолжил развивать исполкомовские и долгостроительные рекорды и чем ему за это отплатили активные горожане, наблюдал RegioNews.

Есть полсотни?

Переизбранный на прошлогодних выборах ивано-франковский мэр Руслан Марцинкив продолжает бороться с качеством (городской инфраструктуры и жизни во Франковске) с помощью количества (лиц в городской власти). О "гиперисполкоме" городского совета, которым город прославился на всю Украину, RegioNews уже писал в феврале. Но с тех пор ситуация только углубилась, а исполком, как Вселенная после Большого взрыва, продолжил расширяться.

По крайней мере, об этом после очередной, восьмой сессии городского совета сообщило сразу несколько местных СМИ. По их информации, из состава исполнительного комитета горсовета вывели скандального старосту села Добровляны Петра Кашубу, которого ранее сам Марцинкив выгнал из собственных советников за обвинения в дерибане земли. Зато, пишут местные сайты, в состав исполкома вошло сразу два человека (то есть с 49-ти состав этого органа вырос до круглых 50 членов). Это:

- бывший депутат облсовета Святослав Никонорович, который на довыборах в ВР по 87-му округу поддерживал однопартийца мэра, члена "Свободы" Руслана Кошулинского;

- предприниматель Роман Соловей, который является родным братом нардепа прошлого созыва Юрия Соловья.

Отметим, что на официальном сайте городского совета этого решения пока нет.

Невыполненное обещание

Но главным событием для жителей города стало то, что на самом деле так и не произошло. Речь о многострадальном проекте соединения двух городских бульваров – Северного и Южного, который не только разгрузит центр города, но и даст возможность провести прямую троллейбусную линию между большими спальными районами – БАМом и Пасечной.

Идея объединения двух бульваров в одну транспортную магистраль появилась на повестке дня франковских властей задолго до первой победы на выборах Марцинкива. В 2015 году, уже при действующем городском голове, на сессии горсовета было решено выкупить квартиры, которые находятся в домах прямо на соединительной линии, и таким образом решить проблему бульваров. И тут появилась главная проблема.

Одна квартира в одном доме по адресу Солнечная, 51А стала настоящим камнем преткновения. Собственники жилья хотели одни условия, городские власти предлагали другие. Стороны в течение нескольких лет даже дошли до Высшего админсуда, но и это не решило проблему. Предпоследним предложением от мэрии стал 1,2 млн грн за 88-метровую квартиру. Позже владельцы выторговали себе у города еще 400 тыс. грн. В итоге квартира еще летом прошлого года была выкуплена, а в сентябре последний дом, который мешал грандиозному транспортному проекту, был демонтирован – путь к объединенному "Северо-Южному" бульвару был открыт.

10 марта Марцинкив прямо заявил: "Первоочередная наша задача - завершение работ по соединению бульваров. Ко Дню города хотим открыть здесь проезд". День города во Франковске, как известно, 7 мая. Но в программе празднований 359-летия города в междуречье двух Быстриц этого события, как видите, запланировано не было. Хотя открывали и значительно более скромные объекты, в частности, очередные отреставрированные группой энтузиастов двери в одном из домов в центре города.

Обещание соединить бульвары до 7 мая городскому голове не забыли - в Facebook в канун праздников появилось стебное событие от "Группы продленного дна". Учитывая, что на "открытие бульваров" приглашали "рекламой" с логотипами известных финансовых пирамид B2B и МММ – репутация Марцинкива испытала болезненный удар.

Вместо бульваров – футбол

Плечо главе города подставил родной брат. Как известно, ивано-франковский футбольный клуб с историческим названием "Прикарпатье" финансируется из городского бюджета. Поэтому об увольнении тренерского штаба, который очень неудачно проводил текущий сезон, сообщил лично Руслан Марцинкив.

А позже стало известно, что в состав нового тренерского штаба "Прикарпатья" вошел родной брат городского головы - Ярослав Марцинкив, который ранее занимался футболом, находясь на руководящих должностях на родной Черниговщине. Обновленное таким образом "Прикарпатье", матч которого с одним из лидеров первой лиги, "Агробизнесом" из Волочиска даже включили в праздничные события, неожиданно победило, поэтому этот свой кадровый ход мэр Марцинкив может записать себе в актив.

Хотя, конечно, о футболе жители города забыли через несколько часов после его завершения, а вот проблема соединения бульваров остается нерешенной. И не только она. На восьмой сессии городской совет обратился к центральной власти с просьбой вынести часть трассы Н-09 Львов-Мукачево, которая и проходит через Ивано-Франковск, за пределы областного центра. Ведь новая объездная дорога - это очень сложный и масштабный проект. Где уж за него браться местным властям, которые до сих пор не могут соединить две городские улицы…