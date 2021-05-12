Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків не дотримав слова і не об'єднав два бульвари до чергової річниці міста, зате його брат Ярослав долучився до футбольного подарунку жителям Франківська

Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків не дотримав слова і не об'єднав два бульвари до чергової річниці міста, зате його брат Ярослав долучився до футбольного подарунку жителям Франківська

Як очільник Івано-Франківська продовжив розвивати виконкомівські та довгобудівські рекорди і чим йому за це відплатили активні містяни, спостерігав RegioNews.

Є півсотні?

Переобраний на минулорічних виборах івано-франківський мер Руслан Марцінків продовжує боротися із якістю (міської інфраструктури та життя у Франківську) за допомогою кількості (осіб у міській владі). Про "гіпервиконком" міської ради, яким місто прославилося на усю Україну, RegioNews уже писав у лютому. Але з тих пір ситуація тільки поглибилася, а виконком, як Всесвіт після Великого вибуху, продовжив розширюватися.

Принаймні, про це після чергової, восьмої сесії міської ради повідомило відразу кілька місцевих ЗМІ. За їхньою інформацією, зі складу виконавчого комітету міськради вивели скандального старосту села Добровляни Петра Кашубу, якого раніше сам Марцінків вигнав із власних радників за звинувачення у дерибані землі. Натомість, пишуть місцеві сайти, до складу виконкому увійшло відразу дві особи (тобто з 49-ти склад цього органу виріс до круглих 50 членів). Це:

- колишній депутат облради Святослав Никонорович, який на довиборах до ВР по 87-му округу підтримував однопартійця мера, члена "Свободи" Руслана Кошулинського;

- підприємець Роман Соловей, який є рідним братом нардепа минулого скликання Юрія Соловея.

Зазначимо, що на офіційному сайті міської ради цього рішення поки що немає.

Невиконана обіцянка

Та головною подією для жителів міста стало те, що насправді так і не сталося. Мова про багатостраждальний проєкт з'єднання двох міських бульварів – Північного та Південного, який не тільки розвантажить центр міста, але й дасть змогу провести пряму тролейбусну лінію між великими спальними районами – БАМом та Пасічною.

Ідея об'єднання двох бульварів у одну транспортну магістраль з'явилося на порядку денному франківської влади задовго до першої перемоги на виборах Марцінківа. В 2015 році, уже за чинного міського голови, на сесії міськради було вирішено викупити квартири, які знаходяться у будинках прямо на з'єднувальній лінії, і таким чином вирішити проблему бульварів. І отут з'явилася головна проблема.

Одна квартира в одному будинку за адресою Сонячна, 51А стала справжнім каменем спотикання. Власники житла хотіли одні умови, міська влада пропонувала інші. Сторони протягом кількох років навіть дійшли до Вищого адмінсуду, але й це не вирішило проблему. Передостанньою пропозицією від мерії став 1,2 млн грн за 88-метрову квартиру. Пізніше власники виторгували собі у міста ще 400 тис. грн. У підсумку квартира ще улітку минулого року таки була викуплена, а у вересні останній будинок, який заважав грандіозному транспортному проєкту, був демонтований – шлях до об'єднаного "Північно-Південного" бульвару був відкритий.

10 березня Марцінків прямо заявив: "Першочергове наше завдання – завершення робіт зі з’єднання бульварів. До Дня міста хочемо відкрити тут проїзд". День міста у Франківську, як відомо, 7 травня. Але у програмі святкувань 359-річчя міста у межиріччі двох Бистриць цієї події, як бачите, заплановано не було. Хоча відкривали і значно скромніші об'єкти, зокрема, чергові відреставровані групою ентузіастів двері у одному із будинків в центрі міста.

Обіцянку з'єднати бульвари до 7 травня міському голові не забули – у Facebook в переддень свят з'явилася стьобна подія від "Групи продовженого дна". Зважаючи на те, що на "відкриття бульварів" запрошували "рекламою" із логотипами відомих фінансових пірамід B2B та МММ – репутація Марцінківа зазнала болючого удару.

Замість бульварів – футбол

Плече очільнику міста підставив рідний брат. Як відомо, івано-франківський футбольний клуб із історичною назвою "Прикарпаття" фінансується з міського бюджету. Тож про звільнення тренерського штабу, який дуже невдало проводив поточний сезон, повідомив особисто Руслан Марцінків.

А пізніше стало відомо, що до складу нового тренерського штабу "Прикарпаття" увійшов рідний брат міського голови - Ярослав Марцінків, який раніше займався футболом, займаючи керівні посади на рідній Чернігівщині. Оновлене таким чином "Прикарпаття", матч якого із одним з лідерів першої ліги, "Агробізнесом" із Волочиська навіть включили до святкових подій, несподівано перемогло, тож цей свій кадровий хід мер Марцінків може записати собі в актив.

Хоча, звісно, про футбол жителі міста забули через кілька годин після його завершення, а от проблема з'єднання бульварів залишається невирішеною. І не тільки вона. На восьмій сесії міська рада звернулася до центральної влади із проханням винести частину траси Н-09 Львів-Мукачево, яка і проходить через Івано-Франківськ, за межі обласного центру. Адже нова об'їзна дорога – це дуже складний та масштабний проєкт. Де вже за нього братися місцевій владі, яке досі не може з'єднати дві міські вулиці…