Еще три года ждать. Как долгострой метро в Днепре может обвалить рейтинг Филатова

Уже более четверти века в самом центре Днепра не могут достроить три станции метро. Сроки завершения этого ключевого для города долгостроя вновь передвинулись - с текущего года до 2024-го. И не факт, что эта дата будет окончательной

Уже более четверти века в самом центре Днепра не могут достроить три станции метро. Сроки завершения этого ключевого для города долгостроя вновь передвинулись - с текущего года до 2024-го. И не факт, что эта дата будет окончательной

В активную фазу этот самый масштабный инфраструктурный проект Днепра вошел во время первой мэрской каденции Бориса Филатова и остается одним из "локомотивов" его пиара. И вот теперь такой подвох – очередная "заморозка" работы метростроевцев. Не исключено, что накануне следующих мэрских выборов "вопрос метро" может очень больно ударить по рейтингу Филатова.

На прошлой неделе Минфин сообщил, что договорился с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о продлении реализации проекта строительства трех новых станций метро в Днепре до 2024 года. Причины продления не объяснялись, неясным остается и то, как отразятся такие изменения на конечной стоимости строительства.

В министерстве финансов лишь уточнили, что по состоянию на конец марта 2021 года фактический показатель выполнения строительных работ составляет 30%. Если вспомнить, что запустить три новые станции "Театральная", "Центральная" и "Музейная" (другой вариант названия – "Исторический музей") вдоль центрального проспекта города – Дмитрия Яворницкого - собирались именно в 2021-м, задержка с их строительством является очевидной и значительной.

Согласно проекту, три новых станции должны стать продолжением единственной ветки днепровского метрополитена, которая берет начало от отдаленного спального района города и заканчивается у центрального железнодорожного вокзала. После начала их работы общая длина линии метрополитена составит 11,8 км и будет состоять из девяти станций метро.

Для днепрян постоянное "откладывание" запуска новых станций уже набило оскомину, как и десятилетиями возвышающиеся заборы вокруг строительных площадок метростроя в самом центре города-миллионника. Вспомним, что начали строить метро в Днепре ровно 40 лет назад - еще при генсеке-земляке Леониде Брежневе, который сам был родом из города-сателлита Днепропетровска – Днепродзержинска (теперешнего Каменского).

Первые и пока единственные шесть станций протяженностью почти 8 км запустили в работу на заре украинской государственности, в 1995 году. К слову, не без усилий скандально известного днепрянина Павла Лазаренко. Красную ленточку новых станций тогда перерезал президент Леонид Кучма - также выходец из Днепра. Обещания довести ветку до "верха" центрального проспекта Яворницкого (тогда еще Карла Маркса), где расположена легендарная областная больница имени Мечникова, музей АТО, музей Яворницкого и корпуса Днепровской политехники, звучали из уст многих известных политиков, в том числе и экс-премьера Юлии Тимошенко. Кстати, после того, как Днепр проиграл право принимать футбольный Евро-2012, риторика Тимошенко по вопросу метро сошла на нет.

В 2011 году днепропетровский метрополитен перешел в коммунальную собственность, и два известных финансовых учреждения - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и уже упомянутый ЕИБ - согласились на переговоры о предоставлении кредитов для достройки трех метростанций. И они возымели успех - каждый из этих банков согласился выделить по 152 млн евро, то есть общая кредитная линия исчислялась тогда 304 млн евро. Изначально предполагалось, что работы начнутся в первом квартале 2013-го и через три года они закончатся. Предполагалось, что заемщиком средств выступит государство Украина в лице министерства финансов, которое будет получать кредитные деньги и перечислять их горсовету Днепра в качестве субвенции. Город должен участвовать в выплате части процентной ставки по кредиту.

В реализацию этого проекта в первую свою мэрскую каденцию активно включился известный своими амбициями "оставить след в истории" Борис Филатов. Он подчеркивал критическую необходимость достройки центральных станций метро. Однако пока этот проект ему одолеть не удается. Проблемы поджидали городские власти с самого начала - сложные грунты, прохождение строительства под оживленным проспектом, вдоль которого расположены старинные здания и коммуникации.

Городские власти продолжают отчитываться о достижениях в проходке туннелей, тем временем срок завершения строительства снова отодвинулся на те же три года. Явно чтобы "подсластить" эту неутешительную новость, Филатов воскресил и начал тиражировать в СМИ давнюю идею создания "транспортного хаба" на конечной станции метро "Музейная", которая бы соединялась со станцией городской электрички. Предполагается, что благодаря реализации такого проекта любой горожанин сможет доехать из одного конца города в другой менее чем за час.

Однако печали городскому руководству добавило противостояние с уже бывшим руководством Днепропетровской ОГА во главе с Александром Бондаренко. Имя последнего связывали с Игорем Коломойским, с которым, как известно, у Филатова несколько последних лет - холодные отношения. В частности, длительная загвоздка возникла в болезненном вопросе строительства метро: по линии центральной исполнительной власти более года не подписывалось разрешение на проведение взрывных работ. У Филатова громко заявляли о политически мотивированных проволочках, но эффекта не было, и сроки строительства "горели".

Помимо чиновничьих препон, строительство осложнилось и чисто техническими и даже социальными факторами. Так, осенью 2019 года в непосредственной близости от будущей станции "Музейная" стало трещать по швам общежитие Днепровской политехники. Всех его жильцов в экстренном порядке отселили. Городские власти признались, что подрядчик строительства метро должен выплатить компенсацию на реконструкцию этого здания. Социальное напряжение нарастает и у жителей проспекта Яворницкого - круглосуточный шум от тяжелой техники и подземных взрывов уже довели их до крайней степени возмущения. Они стали подписывать коллективные обращения с требованием обеспечить им возможность отдыхать хотя бы ночью.

Похоже, что метростроевский вопрос может стать одним из рычагов давления центральной власти на мэра Филатова. Выше упоминалось, что прецедент имелся и вполне может быть использован снова. Да и жители Днепра порядком устали от долгостроя, транспортных проблем и пробок. Добавил недовольства и "опыт" многолетнего ремонта центрального моста через реку Днепр, который затеял Филатов. Вспомним хотя бы эпическое "пари" президента Владимира Зеленского с днепровским градоначальником, что последний уйдет в отставку, если мост наконец не заработает.

Мост действительно открыли, но на нем остались открытыми несколько десятков швов, через которые "прыгают" автомобили, производя грохот по всей округе, резонирующий с чертыханиями водителей. Ремонт длился не один год, сменялись подрядчики, звучали коррупционные скандалы, в сети появлялись фото ржавых и осыпающихся опор моста без явных признаков ремонта. Прокуратура грозилась судами, однако, как водится, дело явно спустили на тормозах.

Если такая практика работы с крупными инфраструктурными проектами продолжится и в случае со строительством метро, это может стать весомым аргументом для оппонентов Филатова - как местного "разлива", так и из высоких столичных кабинетов. Тем более что в сторону Бориса Альбертовича уже звучали упреки в возможных тратах, связанных со строительством метро. Возможно, что такие "упреки" складируются в стопку компроматов против действующего мэра и в нужный момент "выстрелят".