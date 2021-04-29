Судья, который должен был рассматривать апелляцию по "делу Плотницкого" в Днепре, заявил о самоотводе

Судья пояснил, что не имеет доступа к гостайне

Судья пояснил, что не имеет доступа к гостайне

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В Днепровском апелляционном суде сегодня должны были рассматривать апелляцию на приговор Плотницькому и еще двум главарям группировки «ЛНР» по делу о сбитии самолета Ил-76 в аэропорту Луганска, но судья заявил о самоотводе.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Судья Алексей Иванченко, который должен был рассматривать апелляцию, пояснил, что у него отсутствует право доступа к государственной тайне, которая может содержаться в материалах дела.

Коллегия судей удовлетворила его самоотвод.

В то же время адвокат потерпевших Виталий Погосян, представляющий интересы 38 семей, заявил, что основания для отвода судьи – формальные.

Коллегия удовлетворила самоотвод, несмотря на то, что в материалах дела нет ни одного документа, содержащего государственную тайну, – сказал он.

Ранее адвокат Виталий Погосян сообщил, что намерен обжаловать приговор лидерам группировки "ЛНР" Игорю Плотницкому, Александру Гурееву и Андрею Патрушеву, осужденным за сбитие самолета Ил-76 и гибель украинских военных, в части компенсации морального ущерба семьям погибших. По его словам, суд признал Плотницкого, Патрушева и Гуреева виновными в организации теракта со збиванием самолета и заочно приговорил к пожизненному заключению. Также боевиков обязали выплатить каждой семье погибших по 500 тысяч гривен возмещения.

Виталий Погосян считает, что поскольку платежеспособность осужденных не подтверждена, компенсацию должно выплатить государство Украина.

Это не первый самоотвод судьи в этом деле. Ранее, когда его передали к рассмотрению – сначала в Бабушкинский, а затем в Красногвардейский райсуд Днепра – о самоотводе заявляло восемь судей. Причины назывались разные, в частности "необъективность при распределении дела", "давление потерпевших", "конфликт интересов" и тому подобное.

Напомним, 14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и девять членов экипажа. Все погибли.

Как сообщалось в деле сбития Ил-76, Плотницкого и еще двух террористов заочно приговорили к пожизненному заключению. Приговор вынес Красногвардейский районный суд Днепра.