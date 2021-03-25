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25 марта 2021, 19:53 59

Рада рассмотрит выборы мэра Харькова и прекращение полномочий нардепов - Качура

25 марта 2021, 19:53 59
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Депутаты планируют собраться на два внеочередных заседания
Депутаты планируют собраться на два внеочередных заседания
Фото: flickr
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30 марта народные избранники проведут два внеочередных пленарных заседания Верховной Рады, во время которых планируют рассмотреть вопрос о назначении выборов мэра Харькова и осудить действия активистов под стенами Офиса президента.

Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" и заместитель председателя комитета Рады по вопросам государственной власти Александр Качура, передает RegioNews.

По его словам, во время первого внеочередного заседания, которое инициируют депутаты, будут рассмотрены:

  • Проект постановления о назначении внеочередных выборов мэров Харькова и села Шегини;
  • Проект постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко;
  • Доклад правоохранительных органов относительно событий под Офисом президента и проект постановления об осуждении событий на Банковой.

Второе внеочередное заседание инициирует Президент. На нем запланировано рассмотрение компенсационных выплат предпринимателям и ряд других социально-экономических законопроектов", - написал Качура.

Напомним, погром под ОП и законы Зеленского: Рада соберется на два заседания 30 марта.

выборы Слуга народа Верховная Рада заседание сессия депутаты

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