Рада рассмотрит выборы мэра Харькова и прекращение полномочий нардепов - Качура
30 марта народные избранники проведут два внеочередных пленарных заседания Верховной Рады, во время которых планируют рассмотреть вопрос о назначении выборов мэра Харькова и осудить действия активистов под стенами Офиса президента.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Слуги народа" и заместитель председателя комитета Рады по вопросам государственной власти Александр Качура, передает RegioNews.
По его словам, во время первого внеочередного заседания, которое инициируют депутаты, будут рассмотрены:
- Проект постановления о назначении внеочередных выборов мэров Харькова и села Шегини;
- Проект постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко;
- Доклад правоохранительных органов относительно событий под Офисом президента и проект постановления об осуждении событий на Банковой.
Второе внеочередное заседание инициирует Президент. На нем запланировано рассмотрение компенсационных выплат предпринимателям и ряд других социально-экономических законопроектов", - написал Качура.
Напомним, погром под ОП и законы Зеленского: Рада соберется на два заседания 30 марта.