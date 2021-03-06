Нардепы от ОПЗЖ во время войны на Донбассе сотни раз летали в РФ и Крым, — СМИ

При поездках заграницу они использовали российские паспорта

При поездках заграницу они использовали российские паспорта

Рixabay

Народные депутаты от ОПЗЖ Ренат Кузьмин и Тарас Козак сотни раз за время агрессии РФ против Украины летали в Россию, а также в оккупированный Крым из России. При поездках заграницу они использовали российские паспорта.

Об этом говорится в материале издания "Новая газета", передает RegioNews.

В распоряжение издания попала информация о полетах ряда влиятельных депутатов ОПЗЖ в Россию и Крым.

"Абсолютным рекордсменом" оказался нардеп Ренат Кузьмин, заместитель генпрокурора времен президентства Януковича. С 2015 по 2019 год он перемещался по воздушному маршруту Москва — Симферополь — Москва (иногда Санкт-Петербург — Симферополь) около 240 раз.

Стоит отметить, что нардепом Кузьмин стал лишь летом 2019-го, когда на внеочередных выборах в Верховную Раду попал в проходную часть партийного списка ОПЗЖ, к тому же находился в розыске как фигурант расследований, начатых после Майдана.

По данным издания, в сентябре 2019 года, уже с депутатским мандатом, Кузьмин дважды слетал в Симферополь из Москвы. 9 марта 2020 года он добирался из Минска в российскую столицу бизнес-джетом T7-BRG, а уже на следующий день летел бортом T7-GEM из Москвы в Вильнюс.

Как утверждает источник "Новой газеты" в украинском спецслужбах, вместе с Кузьминым путешествовали его однопартийцы-нардепы Тарас Козак и Александр Колтунович, нефтяной бизнесмен из Беларуси Николай Воробей, который в конце прошлого года попал под санкции ЕС, а также соучредитель охранной компании "Шторм" помощник Виктора Медведчука Андрей Мартынов.

Издание также утверждает, что во время полетов из России в третьи страны, таких как Гонконг или Доминикана, Кузьмин пользовался паспортом, который по количеству цифр соответствует российскому загранпаспорту, хотя серии "88" в РФ нет.

Кроме того, с документом, соответствует формату российского загранпаспорта, 24 января 2020 года летел из Ростова в Кишинев нардеп Тарас Козак — номинальный владелец заблокированных решением СНБО трех телеканалов.

В частности 14 сентября 2020 года Козак возвращался из Симферополя в столицу России на "Фалькон" компании "Газпромавиа". Также нардеп Козак летал в Казань на бизнес-джете T7-BRG в декабре 2018 и в феврале 2019 года.

"Новая газета" пишет, что обращалась к Козаку и Кузьмину за комментарием через отдел служебной корреспонденции Верховной Рады. Там заверили, что адресаты письма получили, но ответа не было.

Напомним, ранее стало известно, что Россия финансировала телеканалы Козака.