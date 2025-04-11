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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

Владимир Зеленский 11 апреля приехал в Кривой Рог и почтил память людей, погибших в результате удара россиян 4 апреля. Президент отметил, что это обычный городской район: вокруг жилые дома и только гражданская застройка.

"Не имеем права забывать преступления, совершенные Россией против украинцев. Всем в мире стоит не забывать так же, что для России человеческая жизнь не стоит ничего. Светлая память всем, чьи жизни унес российский террор", - сказал президент Украины.

Напомним, что 4 апреля российские военные атаковали Кривой Рог баллистической ракетой. В результате удара погибли 19 человек. Среди них 9 – это дети. Более 70 человек получили ранения. Также сообщалось о поврежденных почти двух десятках многоквартирных домов, шести учебных заведениях, ресторане, более 30 транспортных средств.