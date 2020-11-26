Проигравший победитель: львовский казус Садового

Как далеко может зайти противостояние во Львове? На данный момент существуют три варианта развития событий

Как далеко может зайти противостояние во Львове? На данный момент существуют три варианта развития событий

Во втором туре выборов городского головы во Львове действующий мэр Андрей Садовый набрал почти 63% голосов и уверенно обошел кандидата от "Европейской солидарности" Олега Синютку, который отстал от лидера больше, чем на 20 процентных пунктов. И еще продолжался официальный подсчет голосов, как Синютка в лучших традициях западной демократии поздравил Садового с явной победой.

Но наслаждаться своим четвертым триумфом на выборах львовского градоначальника Андрею Ивановичу пришлось совсем недолго. Первая же сессия новоизбранного горсовета стала холодным душем для старого-нового мэра. Как вышло, что победитель оказался в роли проигравшего, разбирался RegioNews.

Союз трех или пиррова победа Садового

Напомним, что по результатам выборов-2020 во Львовский горсовет прошли депутаты от пяти партий. Причем "Самопомич" Садового получила только 17 мест из 64-х. У партии мэра был шанс сколотить под себя необходимое большинство, если бы вместе с фракцией "Голоса" в горсовет прошла бы возглавляемая бывшим соратником Садового Тарасом Кльофой партия "Слуга народа". Но чуда не произошло. "Зеленые" набрали чуть больше трех процентов и остались вне стен Ратуши.

В итоге править бал в горсовете будут депутаты трех фракций, которых объединила во враждебную для Садового коалицию "Европейская солидарность", получившая первое место, а с ним - и 26 мандатов. В большинство с "ЕС" вошла местная партия "Варта", у которой семь депутатов, и "Свобода" с шестью депутатскими "штыками".

Отметим, что в каждой из этих трех партий есть депутаты, которые ориентируются, прежде всего, на двух влиятельных львовских бизнесменов — президента ФК "Рух" Григория Козловского и владельца отеля "Жорж", спонсора "Свободы" Игоря Кривецкого.

Переворот по-львовски

После второго тура городская избирательная комиссия неожиданно приняла решение перенести дату первой сессии городского совета с 3 декабря на 24 ноября. Это решение возмутило Андрея Садового, который на момент, пока не подведены официально итоги выборов, еще не мог принять присягу и, соответственно, председательствовать на первой сессии горсовета. Садовый даже обвинил депутатов "ЕС" в "узурпации власти".

24 ноября в зале львовской Ратуши на первую сессию собрались 34 депутата, представляющих фракции "ЕС", "Варты" и "Свободы". Депутаты от "Самопомочи" и "Голоса" не пришли на заседание, объявив решение о созыве сессии недемократическим. Обязанности председательствующего на сессии взял на себя руководитель городского теризбиркома Игорь Слипецкий. Он заявил, что результаты выборов мэра ТИК официально огласит в течение трех дней, и уже на следующем заседании сессии новый мэр должен принести присягу.

Ну а на первом заседании депутаты трех фракций большинства приняли присягу и избрали временный президиум, который будет управлять сессиями горсовета и составлять повестку дня до приведения Садового к присяге. В состав президиума включили Петра Адамика ("ЕС"), Юрия Мартынюка ("Варта") и Любомира Мельничука ("Свобода"), а также представителя "Самопомочи" Романа Федишина (владелец крупнейшего львовского рынка "Шувар") и Виталия Троця из "Голоса", которые не пришли из-за бойкота на заседание "незаконной сессии". Позже Федишин назвал решения первой сессии "нелегитимными". А Троць заявил, что согласен работать в президиуме только при условии привлечения к его работе представителей всех фракций и мэра.

Лидер фракции "ЕС" Петр Адамик заявил, что в течение десяти дней будет наработана повестка дня и созвано новое заседание, чтобы продолжить сессию. Со своей стороны заместитель мэра Львова Андрей Москаленко объявил, что подал заявление в полицию "о совершении уголовного правонарушения членами городской ТИК". "Такое в цивилизованном обществе называют переворотом", - отметил Москаленко.

Сам Садовый добавил, что с точки зрения закона его полномочия прекращены. Он не собирается подписывать никаких документов, пока не будет разрешена юридическая коллизия. "Забежали, стоя проголосовали сами за себя... Депутатам из других фракций никто не звонил", - такими словами описал избранный мэр Львова первое заседание новоизбранного горсовета. И добавил: "Состоявшаяся сессия фактически прекращает полномочия городского головы. Новой сессии еще нет. Сейчас наши юристы будут изучать, но первый раз в истории города возник такой казус".

В свою очередь депутат Львовского облсовета от "ЕС" Святослав Шеремета отметил, что стремительное проведение организационной сессии Львовской городской ОТГ остановило манипуляции с целью "протянуть" партию "Слуга народа" в горсовет по примеру Тернополя.

Война или "принуждение к миру"

Как далеко может зайти противостояние во Львове? На данный момент существуют три варианта развития событий.

Первый и, скорее всего, самый вероятный — это попытка добиться "принуждения к миру" Садового. Коалиция во главе с "ЕС" решила максимально поднять ставки и получить уже со старта сильную переговорную позицию. Несложно предположить, что коалиция хочет получить своего секретаря горсовета, контроль над ключевыми комитетами и возможность влиять на работу самых больших коммунальных предприятий города. Но насколько мэр готов поделится своей властью? Ведь даже в период, когда большинство в горсовете было у "свободовцев", все ключевые посты занимали в городе ставленники Садового.

Есть и другой вариант — градоначальник попробует разбить тройственный союз коалициантов, отдав "Варте" или "Свободе" должность секретаря горсовета. Ведь когда нынешняя коалиция подписывала меморандум об объединении, предполагалось, что мэром станет Синютка, а кто-то из младших партнеров получит должность секретаря горсовета. Но при этом нужно учитывать, что партнеры "ЕС" по коалиции будут максимально чутки к пожеланиям Козловского и Кривецкого. А в связи с тем, что у группы КК (Козловский - Кривецкий) очень длинный список претензий к Садовому, шансы бургомистра увести "Варту" или "Свободу" из коалиции предельно малы.

Но, с другой стороны, на Банковой также заинтересованы в ослаблении позиций "ЕС" и лично Петра Порошенко. Так что в Офисе президента могут попросить своих "стопроцентных прокуроров" найти "веские аргументы" для изменения настроений двух влиятельных бизнесменов и попробовать все же "договорится где-то посередине".

Вариант номер три — перед нами прелюдия новой большой игры за власть, и не только за столицу Галичины. Порошенко не смирился с поражением Синютки и готов пойти на жесткий клинч — вплоть до новых перевыборов мэра. Коалиция трех в горсовете может задавать общенациональные тренды повестки дня и стать одной из площадок, на которых будет происходить политическое давление на Банковую с требованием о проведении досрочных выборов не только городского головы Львова, но и всей Верховной Рады.

Впрочем, такая стратегия несет и серьезные риски. Ведь если борьба за власть негативно отразится на работе львовских коммунальных структур, это может бумерангом ударить по прочным электоральным позициям "ЕС" как в городе, так и области, а также подорвать надежды на общенациональный реванш для партии пятого президента. Как бы то ни было, одно можно сказать определенно — борьба за власть во Львове отнюдь не завершилась победой Садового на мэрских выборах. Напротив, она только начинается.