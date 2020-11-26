Переможений переможець: львівський казус Садового

Як далеко може зайти протистояння у Львові? На цей момент існують три варіанти розвитку подій

Як далеко може зайти протистояння у Львові? На цей момент існують три варіанти розвитку подій

У другому турі виборів міського голови у Львові чинний мер Андрій Садовий набрав майже 63% голосів і впевнено обійшов кандидата від "Європейської солідарності" Олега Синютку, який відстав від лідера більше, ніж на 20 процентних пунктів. І ще тривав офіційний підрахунок голосів, як Синютка в кращих традиціях західної демократії привітав Садового з явною перемогою.

Але насолоджуватися своїм четвертим тріумфом на виборах львівського градоначальника Андрію Івановичу довелося зовсім недовго. Перша сесія новообраної міськради стала холодним душем для старого-нового мера. Як вийшло, що переможець опинився в ролі переможеного, розбирався RegioNews.

Союз трьох або піррова перемога Садового

Нагадаємо, що за результатами виборів-2020 до Львівської міськради пройшли депутати від п'яти партій. Причому "Самопоміч" Садового отримала лише 17 місць із 64-х. У партії мера був шанс зібрати під себе необхідну більшість, якщо б разом з фракцією "Голосу" в міськраду пройшла б очолювана колишнім соратником Садового Тарасом Кльофою партія "Слуга народу". Але дива не сталося. "Зелені" набрали трохи більше трьох відсотків і залишилися поза стінами Ратуші.

У підсумку заправляти балом у міськраді будуть депутати трьох фракцій, яких об'єднала у ворожу для Садового коаліцію "Європейська солідарність", яка здобула перше місце, а з ним - і 26 мандатів. В більшість з "ЄС" увійшла місцева партія "Варта", у якій сім депутатів, і "Свобода" з шістьма депутатськими "багнетами".

Відзначимо, що в кожній з цих трьох партій є депутати, які орієнтуються насамперед на двох впливових львівських бізнесменів — президента ФК "Рух" Григорія Козловського і власника готелю "Жорж", спонсора "Свободи" Ігоря Кривецького.

Переворот по-львівськи

Після другого туру міська виборча комісія несподівано прийняла рішення перенести дату першої сесії міської ради з 3 грудня на 24 листопада. Це рішення обурило Андрія Садового, який на момент, поки офіційно не підбито підсумки виборів, ще не міг прийняти присягу і, відповідно, головувати на першій сесії міськради. Садовий навіть звинуватив депутатів "ЄС" в "узурпації влади".

24 листопада в залі львівської Ратуші на першу сесію зібралися 34 депутати, які представляють фракції "ЄС", "Варти" і "Свободи". Депутати від "Самопомочі" і "Голосу" не прийшли на засідання, оголосивши рішення про скликання сесії недемократичним. Обов'язки головуючого на сесії взяв на себе керівник міського тервиборчкому Ігор Сліпецький. Він заявив, що результати виборів мера ТВК офіційно оголосить протягом трьох днів, і вже на наступному засіданні сесії новий мер повинен принести присягу.

Ну а на першому засіданні депутати трьох фракцій більшості прийняли присягу та обрали тимчасову президію, яка буде керувати сесіями міськради і складати порядок денний до приведення Садового до присяги. До складу президії включили Петра Адамика ("ЕС"), Юрія Мартинюка ("Варта") і Любомира Мельничука ("Свобода"), а також представника "Самопомочі" Романа Федишина (власник найбільшого львівського ринку "Шувар") і Віталія Троця з "Голосу", які не прийшли через бойкот на засідання "незаконної сесії". Пізніше Федишин назвав рішення першої сесії "нелегітимними". А Троць заявив, що згоден працювати в президії лише за умови залучення до її роботи представників всіх фракцій і мера.

Лідер фракції "ЄС" Петро Адамик заявив, що протягом десяти днів буде напрацьований порядок денний і скликано нове засідання, щоб продовжити сесію. Зі свого боку заступник мера Львова Андрій Москаленко оголосив, що подав заяву в поліцію про вчинення кримінального правопорушення членами міської ТВК". "Таке у цивілізованому суспільстві називають переворотом", - зазначив Москаленко.

Сам Садовий додав, що з точки зору закону його повноваження припинені. Він не збирається підписувати жодних документів, поки не буде вирішена юридична колізія. "Забігли, стоячи проголосували самі за себе... Депутатам з інших фракцій ніхто не дзвонив", - такими словами описав обраний мер Львова перше засідання новообраної міськради. І додав: "Ця сесія фактично припиняє повноваження міського голови. Нової сесії ще немає. Зараз наші юристи будуть вивчати, але перший раз в історії міста виник такий казус".

У свою чергу депутат Львівської облради від "ЄС" Святослав Шеремета відзначив, що стрімке проведення організаційної сесії Львівської міської ОТГ зупинило маніпуляції з метою "протягнути" партію "Слуга народу" в міськраду за прикладом Тернополя.

Війна або "примус до миру"

Як далеко може зайти протистояння у Львові? На цей момент існують три варіанти розвитку подій.

Перший і, швидше за все, найбільш вірогідний — це спроба домогтися "примусу до миру" Садового. Коаліція на чолі з "ЄС" вирішила максимально підняти ставки та отримати вже зі старту сильну переговорну позицію. Нескладно припустити, що коаліція хоче отримати свого секретаря міськради, контроль над ключовими комітетами та можливість впливати на роботу найбільших комунальних підприємств міста. Але наскільки мер готовий поділиться своєю владою? Адже навіть у період, коли більшість у міськраді була у "свободівців", всі ключові посади займали в місті ставленики Садового.

Є й інший варіант — градоначальник спробує розбити троїстий союз коаліціантів, віддавши "Варті" або "Свободі" посаду секретаря міськради. Адже коли нинішня коаліція підписувала меморандум про об'єднання, передбачалося, що мером стане Синютка, а хтось з молодших партнерів отримає посаду секретаря міськради. Але при цьому потрібно враховувати, що партнери "ЄС" по коаліції будуть максимально чутливі до побажань Козловського і Кривецького. А в зв'язку з тим, що у групи КК (Козловський - Кривецький) дуже довгий список претензій до Садового, шанси бургомістра забрати "Варту" або "Свободу" з коаліції гранично малі.

Але, з іншого боку, на Банковій також зацікавлені в ослабленні позицій "ЄС" і особисто Петра Порошенка. Так що в Офісі президента можуть попросити своїх "стовідсоткових прокурорів" знайти "вагомі аргументи" для зміни настроїв двох впливових бізнесменів і спробувати все ж "домовитись десь посередині".

Варіант номер три — перед нами прелюдія нової великої гри за владу, і не тільки за столицю Галичини. Порошенко не змирився з поразкою Синютки і готовий піти на жорсткий клінч — аж до нових перевиборів мера. Коаліція трьох у міськраді може задавати загальнонаціональні тренди порядку денного і стати одним із майданчиків, на якому буде відбуватися політичний тиск на Банкову з вимогою про проведення дострокових виборів не тільки міського голови Львова, але й усієї Верховної Ради.

Втім, така стратегія несе і серйозні ризики. Адже якщо боротьба за владу негативно позначиться на роботі львівських комунальних структур, це може бумерангом вдарити по міцним електоральним позиціям "ЄС" як у місті, так і області, а також підірвати надії на загальнонаціональний реванш для партії п'ятого президента. Хай там як, одне можна сказати точно — боротьба за владу у Львові аж ніяк не завершилася перемогою Садового на мерських виборах. Навпаки, вона тільки починається.