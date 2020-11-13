Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"

Вероятный мэр столицы Волыни Игорь Полищук является антиподом устоявшегося англоязычного фразеологизма «self-made», когда о человеке говорят, что он «сделал себя сам» - сам достиг вершин успеха. О Полищуке уместнее будет сказать «Палица-made», ведь именно этот деятель, который считает Волынь своей вотчиной, вынянчил Полищука практически с пеленок и уже почти усадил в мэрское кресло

Вероятный мэр столицы Волыни Игорь Полищук является антиподом устоявшегося англоязычного фразеологизма «self-made», когда о человеке говорят, что он «сделал себя сам» - сам достиг вершин успеха. О Полищуке уместнее будет сказать «Палица-made», ведь именно этот деятель, который считает Волынь своей вотчиной, вынянчил Полищука практически с пеленок и уже почти усадил в мэрское кресло

Киндер-сюрприз из команды Палицы

32-летний Игорь Полищук прочно связан с нардепом и нынешним лидером партии "За майбутне" Игорем Палицей очень давно, ведь политик фактически вырастил возможного луцкого мэра в карьерном смысле. После окончания в 2010 году Киевской Национальной академии внутренних дел и постажеровавшись один год помощником адвоката, Полищук попал в профессиональные объятия Палицы, который сделал его главным юрисконсультом собственного благотворительного "Фонда Игоря Палицы — Новый Луцк" (ныне называется "Тільки разом").

И с того времени карьера молодого политика стремительно начала идти вверх. Уже в 2013 году он стал депутатом Луцкого горсовета и вошел во фракцию "Новый Луцк". На выборы-2015 Полищук шел с очередным детищем своего шефа – партией "УКРОП", которую Палица выстраивал вместе с олигархом Игорем Коломойским и другими игроками его команды. После выборов Полищук возглавил соответствующую фракцию. Она, кстати, является крупнейшей в горсовете (15 депутатов) и задает там политический тон.

В 2017 году Полищук стал секретарем горсовета, и даже некоторое время временно исполнял обязанности городского головы после того, как скоропостижно скончался действующий глава города Николай Романюк. Побыв и. о. пару месяцев, Полищук сложил полномочия секретаря совета под предлогом участия в возможных внеочередных выборах. Он заявил тогда, что "посоветовался с Игорем Палицей", который на то время был председателем Волынского облсовета, и принял это решение якобы ради избежания обвинений в использовании админресурса во время досрочных выборов мэра.

Впрочем, выборы тогда так и не состоялись, а городом до сих пор руководит в статусе и. о. депутат от "Батькивщины" Григорий Пустовит. Поэтому Полищуку нашли новую должность – советника городского головы, которую он занимает и по сей день и с которой стартовал на выборах 2020 года. Об истинных причинах этого кадрового кульбита ни Полищук, ни Палица открыто не рассказывали. Однако некоторые из депутатов совета предполагают, что имела место политическая интрига, направленная на то, чтобы не было исполнено решение суда о восстановлении в должности секретаря горсовета неудобной для Палицы Юлии Вусенко. Собственно, впоследствии так и произошло – городом начал управлять понятный хозяину области Пустовит, а Полищуку осталось руководить фракцией и ждать 2020 года.

Несмотря на наличие административных, политических и финансовых рычагов у бывших "укроповцев", а ныне "замайбутновцев" на Волыни, 25 октября за Полищука проголосовали не так уж много горожан – только чуть более 32%. Причем в абсолютных цифрах число его сторонников как для областного центра является мизерным – всего 19 тысяч. Ближайший соперник Полищука, самовыдвиженец Богдан Шиба взял около 13% (7662 голосов). Однако, судя по наличию больших порций антипиара в отношении конкурента, в штабе Полищука не слишком уверены, что 15 ноября во втором туре все пойдет должным образом.

Разница действительно не является непреодолимой, ведь Шиба вполне может аккумулировать голоса, которые высвободятся от других претендентов на должность. А также консолидировать протестный электорат, которому не слишком нравится нынешняя правящая команда. Шиба, кстати, уже был мэром Луцка - в 2006 году он выиграл выборы на волне тогдашней популярности "Нашей Украины" и Виктора Ющенко. Однако в 2010-м повторить успех не смог, уступив кресло своему более опытному преемнику Романюку. Теперь же, после десятилетнего перерыва, Шиба пытается взять реванш. Главный его лозунг на этих выборах - "Вернем Луцк лучанам" - указывает на противопоставление его команде Полищука-Палицы.

Расклады в будущем горсовете

Новый городской совет Луцка будет состоять из шести депутатских фракций: "За майбутне" (13 депутатов),"Европейская солидарность" (9), Гражданское Движение "Свідомі" (6), "Слуга народа" (5), "Свобода" (5) и "Батькивщина" (4 депутата). В случае, если Шибе удастся победить Полищука, ему будет не очень сладко работать.

Ведь в будущем горсовете крупнейшей фракцией, как и раньше, будет группа Палицы - "За майбутне" с 13 "штыками". И хоть это на два мандата меньше, чем в прошлом созыве у "УКРОПа", она все же получит преимущество и сможет заявить о себе как об основе будущей коалиции. Зато в случае выигрыша Полищука не приходится сомневаться, что среди остальных пяти фракций быстро найдутся желающие подставить плечо товарищам.

Шибе же, если произойдет электоральное чудо, придется строить работу, мягко говоря, с не слишком лояльным советом. Следовательно, каждое решение каждый раз будет оказываться под ударом мощной антимэрской коалиции. Впрочем, украинская политическая история знает случаи, когда даже в таких ситуациях сторонам удавалось найти общий язык на почве реализации своих интересов.