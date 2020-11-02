Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр

Местные выборы в Одессе уже заслужили репутацию самых грязных - чего стоит только сама организация процесса подсчета голосов. Районные комиссии сознательно затягивали работу, делая длинные непонятные паузы и заворачивая бюллетени на доработку даже из-за малейших нарушений

Местные выборы в Одессе уже заслужили репутацию самых грязных - чего стоит только сама организация процесса подсчета голосов. Районные комиссии сознательно затягивали работу, делая длинные непонятные паузы и заворачивая бюллетени на доработку даже из-за малейших нарушений

Несколько дней подряд в Одесском горизбиркоме стояли люди, которые хотели сдать протоколы и мешки с бюллетенями. Дошло даже до того, что в очереди умер 48-летний член комиссии - не выдержало сердце. Глава Одесской ОГА Максим Куцый и вовсе имел неосторожность заявить, что где-то за неделю голоса, наверное, подсчитают. Хотя обычно в целом справлялись за два-три дня.

Главным подозрением среди причин затягивания подсчета голосов было желание заинтересованных лиц "выбить" из процесса незадействованных в схемах фальсификаций членов комиссий и наблюдателей. Фиксировались также всяческие нарушения, в частности, "вбросы" бюллетеней и факты того, как заполненные за определенного кандидата/партию бланки пытались подмешать к ранее подсчитанным в процессе пересчета.

Кто будет объединяться

Еще согласно экзитполам в день голосования уже стало понятно, что нынешний мэр Одессы Геннадий Труханов не побеждает с первого тура, а выходит во второй с бывшим руководителем Одесской области времен Януковича, а ныне нардепом от ОПЗЖ Николаем Скориком. Однако по горсовету не было четкой уверенности в том, кто, собственно, преодолел проходной барьер и в каком количестве – все ждали официальных результатов выборов.

В нынешнем созыве большинство состояло из мэрской партии "Доверяй делам", "Украинской морской партии" Сергея Кивалова и частично из "Европейской солидарности". Теперь позиции точно изменятся - будущий горсовет станет сильнее предыдущего и не будет настолько лояльным к Труханову, к тому же об ослаблении его позиций говорили и сами итоги голосования по городскому голове. Если в 2015-м не понадобился второй тур, поскольку действующий градоначальник тогда набрал 52%, то сейчас, даже согласно опросам, его результат колебался в районе 34%.

Также шатко пока выглядит будущая коалиция. Кивалов – на грани попадания в горсовет, ОПЗЖ – давние противники Труханова, а еще предстоит его битва во втором туре со Скориком. "Доверяй делам" и "Слуга народа" набирают на двоих от 31 до 36 голосов из 64-х. То есть, может хватить, а может и нет, и тогда придется приглашать в долю еще "Евросолидарность". Впрочем, скорее всего, Труханов и неформальный одесский лидер "ЕС", нардеп Алексей Гончаренко и так планировали подобный сценарий.

Настоящей сенсацией выборов и новичком в горсовете будет "Партия Шария". Пока одесситы готовились голосовать за бренд этого одиозного блогера, депутат облсовета от "Оппоблока" Виктор Баранский выкупил франшизу его партии. В первой десятке "шариевцев" – жена Баранского, его охранник и директор телеканала, принадлежащего депутату. Осенью практически никакой предвыборной активности не было, и, говорят, что сам владелец спустил ее на тормозах. Но теперь, когда "любители красного шарика" займут места в горсовете, Баранский может стать "серым кардиналом" мэрии, предлагая свои голоса по ключевым решениям.

Как договорятся

Затяжной подсчет голосов также называют попыткой договориться. Предмет переговоров — пост секретаря горсовета. По изначальной версии предполагалось, что он достанется кому-то из депутатов от "Слуги народа", чаще других назывался банкир Вадим Мораховский. Но теперь Труханов настаивает на пересмотре соглашения на основании того, что "слуги" набрали слишком мало голосов для формирования "коалиции на двоих".

Проблема усугубляется и тем, что стороны категорически не доверяют друг другу. Труханов опасается, что, получив пост секретаря, "слуги" дадут команду вынести ему обвинительный приговор по одному из уголовных дел и снимут таким образом с должности, получив контроль над мэрией (по закону при отсутствии мэра его обязанности исполняет секретарь горсовета). "Слуги" же боятся, что Труханов со временем просто перекупит их депутатов по одному, а то и оптом, как он уже сделал это с БПП в прошлом созыве горсовета.

Немногим позже в переговоры насчет того, какие итоги выборов следует объявлять, включились "За майбутне" и партия Кивалова. Их требования просты: дорисовать недостающие 0,5-1,5 процента голосов. Иначе угрожают в судебном порядке потребовать пересчета голосов. С учетом связей Кивалова в судах и административно-финансового ресурса Игоря Палицы, они смогут с ненулевой вероятностью добиться такого решения. А оценивая значимость недавних решений Конституционного суда, на угрозы могут обратить особое внимание. Если же дело дойдет до судов, то это, в свою очередь, чревато, в лучшем случае, сильным затягиванием оглашения результатов выборов, а в худшем — большим скандалом, в ходе которого вскроется масштаб фальсификаций на выборах. Правда и делиться с Киваловым и Палицей депутатскими мандатами тоже никто не хочет.

Хитрости быстрого подсчета

Зато по соседству с Одессой – в Черноморске - быстро все посчитали, там местные поздравляют нового мэра. Напомним, после 26-летнего правления бывший городской голова Валерий Хмельнюк решил не баллотироваться на новый срок. Главой города стал нардеп прошлого созыва и глава соседнего сельсовета 57-летний Василий Гуляев, он выдвигался от "За майбутне". Представитель "Доверяй делам" и бывший вице-мэр Юрий Крук, который позиционировал себя как главный конкурент, занял лишь третье место. В горсовет по результатам выборов прошли ОПЗЖ (28,9%), "За майбутне" (23,7%), "Доверяй делам" (13,2%), "Слуга народа" (10,5%), "Европейская солидарность" (7,9%), "Разумная сила" (7,9%) и "Партия Шария" (7,9%).

А самой горячей предвыборной точкой в Одесской области стала новая ОТГ, объединяющая Каролино-Бугаз и Затоку. И там успели даже провести первую сессию сельсовета. В ночь с 26 на 27 октября в территориальную избирательную комиссию прибыли обе (их всего две) участковые комиссии с бюллетенями и протоколами. В теризбиркоме объявили перерыв до 12:00 27 октября. Однако ни в обозначенный, ни на следующий день комиссия не собиралась. Заседание по установлению результатов выборов никто не проводил, а протокола с результатами выборов никто не видел. Однако 27 октября в 9 утра появились новости и видео о якобы уже проведенной первой сессии новоизбранного совета, приведшей к присяге главы ОТГ Андрея Апанасенко. Тем временем общественники уже заявили о захвате власти в курортном поселке и ждут реакции областных властей и правоохранителей.