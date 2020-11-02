Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер

Місцеві вибори в Одесі вже заслужили репутацію найбрудніших - чого варта тільки сама організація процесу підрахунку голосів. Районні комісії свідомо затягували роботу, роблячи довгі незрозумілі паузи та завертаючи бюлетені на доопрацювання навіть через найменші порушення

Місцеві вибори в Одесі вже заслужили репутацію найбрудніших - чого варта тільки сама організація процесу підрахунку голосів. Районні комісії свідомо затягували роботу, роблячи довгі незрозумілі паузи та завертаючи бюлетені на доопрацювання навіть через найменші порушення

Кілька днів поспіль в Одеському міськвиборчкомі стояли люди, які хотіли здати протоколи та мішки з бюлетенями. Дійшло навіть до того, що в черзі помер 48-річний член комісії - не витримало серце. Голова Одеської ОДА Максим Куций і зовсім мав необережність заявити, що десь за тиждень голоси, напевно, підрахують. Хоча зазвичай в цілому вправлялися за два-три дні.

Головною підозрою серед причин затягування підрахунку голосів було бажання зацікавлених осіб "вибити" з процесу незалучених у схемах фальсифікацій членів комісій та спостерігачів. Фіксувалися також всілякі порушення, зокрема, "вкидання" бюлетенів і факти того, як заповнені за певного кандидата/партію бланки намагалися підмішати до раніше підрахованих в процесі перерахунку.

Хто буде об'єднуватися

Ще згідно з екзитполами в день голосування вже стало зрозуміло, що нинішній мер Одеси Геннадій Труханов не перемагає з першого туру, а виходить у другий з колишнім керівником Одеської області часів Януковича, а нині нардепом від ОПЗЖ Миколою Скориком. Однак у міськраді не було чіткої впевненості в тому, хто, власне, подолав прохідний бар'єр і в якій кількості – всі чекали офіційних результатів виборів.

У нинішньому скликанні більшість складалася з мерської партії "Довіряй справам", "Української морської партії" Сергія Ківалова і частково з "Європейської солідарності". Тепер позиції точно зміняться - майбутня міськрада стане сильніше попереднього і не буде настільки лояльною до Труханова, до того ж про ослаблення його позицій говорили і самі підсумки голосування по міському голові. Якщо в 2015-му не знадобився другий тур, оскільки чинний градоначальник тоді набрав 52%, то зараз, навіть згідно з опитуваннями, його результат коливався в районі 34%.

Також добре виглядає майбутня коаліція. Ківалов – на межі потрапляння в міськраду, ОПЗЖ – давні супротивники Труханова, а ще відбудеться його битва у другому турі зі Скориком. "Довіряй справам" та "Слуга народу" набирають на двох від 31 до 36 голосів з 64-х. тобто, може вистачити, а може і ні, і тоді доведеться запрошувати в частку ще "Євросолідарність". Втім, швидше за все, Труханов і неформальний одеський лідер "ЄС", нардеп Олексій Гончаренко і так планували подібний сценарій.

Справжньою сенсацією виборів і новачком у міськраді буде "Партія Шарія". Поки одесити готувалися голосувати за бренд цього одіозного блогера, депутат облради від "Оппоблока" Віктор Баранський викупив франшизу його партії. У першій десятці "шаріївців" – дружина Баранського, його охоронець і директор телеканалу, що належить депутатові. Восени практично ніякої передвиборчої активності не було, і, кажуть, що сам власник спустив її на гальмах. Але тепер, коли "любителі червоної кульки" займуть місця в міськраді, Баранський може стати "сірим кардиналом" мерії, пропонуючи свої голоси по ключовим рішенням.

Як домовляться

Затяжний підрахунок голосів також називають спробою домовитися. Предмет переговорів — посада секретаря міськради. За початковою версією передбачалося, що він дістанеться комусь із депутатів від "Слуги народу", частіше за інших називався банкір Вадим Мораховський. Але тепер Труханов наполягає на перегляді угоди на підставі того, що "слуги" набрали дуже мало голосів для формування коаліції на двох".

Проблема ускладнюється і тим, що сторони категорично не довіряють одна одній. Труханов побоюється, що, отримавши посаду секретаря, "слуги" дадуть команду винести їй звинувачувальний вирок по одній з кримінальних справ і знімуть таким чином з посади, отримавши контроль над мерією (за законом при відсутності мера його обов'язки виконує секретар міськради). "Слуги" бояться, що Труханов з часом просто перекупить їх депутатів по одному, а то і гуртом, як він вже зробив це з БПП у міськраді минулого скликання.

Трохи пізніше в переговори щодо того, які підсумки виборів слід оголошувати, включилися "За майбутнє" і партія Ківалова. Їх вимоги прості: домалювати відсутні 0,5-1,5 відсотка голосів. Інакше погрожують в судовому порядку вимагати перерахунку голосів. З урахуванням зв'язків Ківалова у судах та адміністративно-фінансового ресурсу Ігоря Палиці, вони зможуть з ненульовою ймовірністю домогтися такого рішення. А оцінюючи значущість недавніх рішень Конституційного суду, на загрози можуть звернути особливу увагу. Якщо ж справа дійде до судів, то це, в свою чергу, може призвести, в кращому разі, сильним затягуванням оголошення результатів виборів, а в гіршому — великим скандалом, в ході якого розкриється масштаб фальсифікацій на виборах. Правда і ділитися з Ківаловим і Палицею депутатськими мандатами теж ніхто не хоче.

Хитрощі швидкого підрахунку

Зате по сусідству з Одесою - в Чорноморську - швидко все порахували, там місцеві вітають нового мера. Нагадаємо, після 26-річного правління колишній міський голова Валерій Хмельнюк вирішив не балотуватися на новий термін. Головою міста став нардеп минулого скликання і глава сусідньої сільради 57-річний Василь Гуляєв, він висувався від "За майбутнє". Представник "Довіряй справам" і колишній віцемер Юрій Крук, який позиціював себе як головний конкурент, зайняв лише третє місце. До міськради за результатами виборів пройшли ОПЗЖ (28,9%), "За майбутнє" (23,7%), "Довіряй справам" (13,2%), "Слуга народу" (10,5%), "Європейська солідарність "(7,9%)," Розумна сила"(7,9%) та "Партія Шарія"(7,9%).

А самою гарячої передвиборною точкою в Одеській області стала нова ОТГ, що об'єднує Кароліно-Бугаз і Затоку. І там встигли навіть провести першу сесію сільради. В ніч з 26 на 27 жовтня в територіальну виборчу комісію прибули обидві (їх всього дві) дільничні комісії з бюлетенями і протоколами. У тервиборчкомі оголосили перерву до 12:00 27 жовтня. Проте ні в означений, ні на наступний день комісія не збиралася. Засідання про встановлення результатів виборів ніхто не проводив, а протоколу з результатами виборів ніхто не бачив. Однак 27 жовтня о 9 ранку з'явилися новини та відео про нібито вже проведення першої сесії новообраної ради, що призвела до присяги голову ОТГ Андрія Апанасенко. Тим часом громадські діячі вже заявили про захоплення влади в курортному селищі і чекають реакції обласної влади та правоохоронців.