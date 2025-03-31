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31 марта 2025, 19:55

Зеленский назначил нового главу РГА на Черниговщине

31 марта 2025, 19:55
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фото: иллюстративное
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Селиверстова главой Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области

Как передает RegioNews, соответствующее распоряжение №19/2025-pп от 31 марта было обнародовано на сайте главы государства.

"Назначить Селиверстова Александра Ивановича главой Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области", - говорится в сообщении.

Селиверстов Александр Иванович окончил Донбасский горно-металлургический институт по специальности правоведение, в 2003 году окончил Луганскую академию внутренних дел МВД имени 10-летия независимости Украины по специальности правоведение. Работал в правоохранительных органах. В 2014-2015 годах принимал участие в Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, является участником боевых действий, неоднократно награжден ведомственными наградами. В 2022 принимал непосредственное участие в обороне города Чернигов.

Ранее Зеленский заявил, что РФ готовится к новому наступлению.

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