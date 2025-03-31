Зеленский назначил нового главу РГА на Черниговщине
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Селиверстова главой Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области
Как передает RegioNews, соответствующее распоряжение №19/2025-pп от 31 марта было обнародовано на сайте главы государства.
"Назначить Селиверстова Александра Ивановича главой Новгород-Северской районной государственной администрации Черниговской области", - говорится в сообщении.
Селиверстов Александр Иванович окончил Донбасский горно-металлургический институт по специальности правоведение, в 2003 году окончил Луганскую академию внутренних дел МВД имени 10-летия независимости Украины по специальности правоведение. Работал в правоохранительных органах. В 2014-2015 годах принимал участие в Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, является участником боевых действий, неоднократно награжден ведомственными наградами. В 2022 принимал непосредственное участие в обороне города Чернигов.
Ранее Зеленский заявил, что РФ готовится к новому наступлению.