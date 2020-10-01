Финотчеты в НАПК за II квартал не подала ни одна партия, – "ЧЕСТНО"

В "ЧЕСТНО” предположили, что вероятнее всего, сроки представления отчетов сместятся на 2021 год

В "ЧЕСТНО” предположили, что вероятнее всего, сроки представления отчетов сместятся на 2021 год

Фото из открытых источников

Ни одна из представленных в Верховной Раде партий не подала Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции финансовый отчет за II квартал 2020 года, а “Слуга народа” в этом году вообще не подавала финотчеты.

Такую информацию в НАПК предоставили в ответ на запрос движения "ЧЕСТНО", передает RegioNews.

При этом в "ЧЕСТНО” объясняют, что при обычных обстоятельствах отчеты за первый квартал должны быть поданы партиями и обнародованы еще в мае, а за второй квартал – в августе.

"По данным НАПК, отчеты за І квартал подали 67% политсил, тогда как за II квартал – 45%. Формально партии ничего не нарушают, ведь в марте парламент принял изменения к законодательству, направленные на борьбу с последствиями распространения коронавирус. Кроме прочего, партиям разрешили подавать отчеты в течение 40 дней после официального завершения карантина”, – говорится в сообщении.

Как отметили в НАПК, в последний раз правительство продлило карантин до 31 октября.

"Учитывая указанное и при условии, если действие указанных мер не будет продолжено, то последним днем срока представления отчетов за I, II и III кварталы 2020 года будет 10.12.2020 включительно”, – уточняют в агентстве.

Дальнейшее продление карантина отсрочит и крайнюю дату представления отчетов, поэтому в "ЧЕСТНО” предположили, что вероятнее всего, сроки представления отчетов сместятся на 2021 год.

"Заметим, что при желании партии могут подавать отчеты и раньше, однако большинство из них предпочитают воспользоваться возможностью отсрочить представление отчетов до завершения избирательной кампании. Это означает, что накануне местных выборов граждане не будут иметь возможности узнать реальные источники финансирования политических партий, поскольку, вероятно, в промежуточных финансовых отчетах избирательных фондов мы увидим только суммы переводов с партийного счета на избирательный”, – отмечают в общественном движении.

В то же время эксперты напоминают, что отчеты о двух кампаний 2019 года показали, что выборы выигрывают благодаря средствам, заведенным в основном через подставных доноров, а политсилы не несут за это ни юридического, ни электоральной ответственности. Наступления последнего возможно исключительно в том случае, если избиратели вовремя получают информацию о партийных донорах. Под "вовремя” подразумевается до дня голосования, а не после него.

Напомним, НАПК вызвало для дачи объяснений прокуроров, следователей и представителей 9 партий.